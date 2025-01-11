11 января 2025

DM: в Лос-Анджелесе на фоне пожаров возникли огненные торнадо. Видео

Daily Mail: в Лос-Анджелесе на фоне пожаров возникли огненные торнадо
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные уже несколько суток борются с огнем
Пожарные уже несколько суток борются с огнем Фото:
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В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар

В Калифорнии, в районе Лос-Анджелеса, возникло огненное торнадо на фоне масштабных пожаров. Как сообщает Daily Mail, это стихийное бедствие было зафиксировано 11 января и стало причиной серьезных разрушений в регионе.

«На Лос-Анджелес обрушился огненный торнадо, а пожар в Палисейдс продолжает распространяться по округу. Катастрофа уже унесла жизни по меньшей мере 11 человек и разрушила более 10 тысяч строений», — пишет Daily Mail.

На текущий момент пожарные продолжают борьбу с огнем, который уже распространился до Малхолланд-драйв в горах Санта-Моника. Усилия по ликвидации последствий стихийного бедствия все еще продолжаются, полностью справиться с огнем пока не удалось.

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В Калифорнии, в районе Лос-Анджелеса, возникло огненное торнадо на фоне масштабных пожаров. Как сообщает Daily Mail, это стихийное бедствие было зафиксировано 11 января и стало причиной серьезных разрушений в регионе. «На Лос-Анджелес обрушился огненный торнадо, а пожар в Палисейдс продолжает распространяться по округу. Катастрофа уже унесла жизни по меньшей мере 11 человек и разрушила более 10 тысяч строений», — пишет Daily Mail. На текущий момент пожарные продолжают борьбу с огнем, который уже распространился до Малхолланд-драйв в горах Санта-Моника. Усилия по ликвидации последствий стихийного бедствия все еще продолжаются, полностью справиться с огнем пока не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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