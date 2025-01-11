В Калифорнии, в районе Лос-Анджелеса, возникло огненное торнадо на фоне масштабных пожаров. Как сообщает Daily Mail, это стихийное бедствие было зафиксировано 11 января и стало причиной серьезных разрушений в регионе.
«На Лос-Анджелес обрушился огненный торнадо, а пожар в Палисейдс продолжает распространяться по округу. Катастрофа уже унесла жизни по меньшей мере 11 человек и разрушила более 10 тысяч строений», — пишет Daily Mail.
На текущий момент пожарные продолжают борьбу с огнем, который уже распространился до Малхолланд-драйв в горах Санта-Моника. Усилия по ликвидации последствий стихийного бедствия все еще продолжаются, полностью справиться с огнем пока не удалось.
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