В 2023 году американские компании, продолжившие вести бизнес в России, заплатили более 1,2 миллиарда долларов налогов на прибыль. Эта информация была предоставлена иностранным СМИ.
«Этот налоговый взнос делает США крупнейшим плательщиком налогов на иностранную прибыль в Россию. В 2023 году американские компании заплатили более 1,2 миллиарда налогов» — сообщает Newsweek.
Согласно данным издания, в Российской Федерации продолжают работать 123 крупные американские компании. «Бывший высокопоставленный американский дипломат назвал „позором“» — пишет Newsweek.
Согласно данным Минфина США, в октябре 2024 года Россия увеличила свои вложения в американский госдолг. Теперь их объем составляет 28 млн долларов.
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