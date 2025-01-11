11 января 2025

Newsweek: компании из США заплатили России более миллиарда долларов налогов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Американские компании продолжают вести бизнес с РФ
Американские компании продолжают вести бизнес с РФ Фото:

В 2023 году американские компании, продолжившие вести бизнес в России, заплатили более 1,2 миллиарда долларов налогов на прибыль. Эта информация была предоставлена иностранным СМИ.

«Этот налоговый взнос делает США крупнейшим плательщиком налогов на иностранную прибыль в Россию. В 2023 году американские компании заплатили более 1,2 миллиарда налогов» — сообщает Newsweek.

Согласно данным издания, в Российской Федерации продолжают работать 123 крупные американские компании. «Бывший высокопоставленный американский дипломат назвал „позором“» — пишет Newsweek.

Согласно данным Минфина США, в октябре 2024 года Россия увеличила свои вложения в американский госдолг. Теперь их объем составляет 28 млн долларов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2023 году американские компании, продолжившие вести бизнес в России, заплатили более 1,2 миллиарда долларов налогов на прибыль. Эта информация была предоставлена иностранным СМИ. «Этот налоговый взнос делает США крупнейшим плательщиком налогов на иностранную прибыль в Россию. В 2023 году американские компании заплатили более 1,2 миллиарда налогов» — сообщает Newsweek. Согласно данным издания, в Российской Федерации продолжают работать 123 крупные американские компании. «Бывший высокопоставленный американский дипломат назвал „позором“» — пишет Newsweek. Согласно данным Минфина США, в октябре 2024 года Россия увеличила свои вложения в американский госдолг. Теперь их объем составляет 28 млн долларов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...