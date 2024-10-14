Стала известна судьба ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге застроят жильем территорию на месте ТЦ «Дирижабль»

15 октября 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Сроки застройки участка не уточняются Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на месте торгового центра «Дирижабль», как уже сообщало URA.RU, будут вводить жилье. Об этом рассказал замдиректора департамента потребрынка горадминистрации Максим Афанасьев, передает корреспондент агентства. «Судьба „Дирижабля“ известна. Там будет проект общественного ввода жилья. Сейчас принимается решение. Думаю, что в ближайшее время узнаем», — сказал Афанасьев. Несмотря на это, сносить торговый центр власти пока не намерены. Летом там проводили работы по оценке градостроительной территории. Вице-мэр Рустам Галямов подписал распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания территории в районе «Дирижабля», в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта. Заниматься участком будет муниципальное бюджетное учреждение «Мастерская генерального плана». ТЦ построили в 2000 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на месте торгового центра «Дирижабль», как уже сообщало URA.RU, будут вводить жилье. Об этом рассказал замдиректора департамента потребрынка горадминистрации Максим Афанасьев, передает корреспондент агентства. «Судьба „Дирижабля“ известна. Там будет проект общественного ввода жилья. Сейчас принимается решение. Думаю, что в ближайшее время узнаем», — сказал Афанасьев. Несмотря на это, сносить торговый центр власти пока не намерены. Летом там проводили работы по оценке градостроительной территории. Вице-мэр Рустам Галямов подписал распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания территории в районе «Дирижабля», в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта. Заниматься участком будет муниципальное бюджетное учреждение «Мастерская генерального плана». ТЦ построили в 2000 году.