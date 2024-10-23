Бизнес опроверг заявление мэрии Екатеринбурга о судьбе ТЦ «Дирижабль»

На месте ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге будет коммерческая недвижимость

23 октября 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

«Дирижабль» — знаковый для Екатеринбурга объект Фото: Размик Закарян © URA.RU Строительная компания «Атлас Девелопмент» подтвердила ранее озвученные планы на реконструкцию ТЦ «Дирижабль». Опровергнув тем самым заявление статусного чиновника горадминистрации. URA.RU рассказывает, что известно о самом старом торговом центре Екатеринбурга. «В планах „Атлас Девелопмент“ было и остается развитие современной коммерческой недвижимости. Мы видим, что объект [ТЦ „Дирижабль“] обладает высоким потенциалом, поэтому не исключаем возможность в ближайшее время представить проект его реконструкции», — поделились в пресс-службе. Торговый центр открыли в начале «нулевых» Фото: Размик Закарян © URA.RU ТЦ «Дирижабль» начали строить в конце 1990-х на месте бывшего аэропорта, перенесенного в Арамиль на излете советской эпохи. Запустили ТЦ «Дирижабль» 7 марта 2001 года, изначально его проектировали как крытый рыночный павильон, но позднее задумку пересмотрели и создали гипермаркет. Сейчас он занимает площадь в 48 тысяч квадратных метров, из них торговые площади — 35 тысяч квадратных метров. Всего в комплексе два этажа с более чем 300 магазинами: на первом расположены салоны услуг и супермаркет электроники, бытовой техники, на втором — открыта игровая комната и торговая галерея. Со стороны можно заметить, что здание по форме похоже на ангар для дирижаблей (эллинг). А красная металлическая конструкция перед входом напоминает причальную мачту. «Атлас Девелопмент» стал собственником «Дирижабль» в августе 2023-го, выкупив его у компании «Олипс». Ходили слухи, что на месте ТЦ появится жилье, но владелец «Атласа» Владимир Городенкер заявлял о планах на расширение собственного пакета коммерческой недвижимости в городе. Дирижабль по форме напоминает ангар Фото: Размик Закарян © URA.RU В конце июня 2024 года было опубликовано распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания площадки на месте торгового центра в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта. Соответствующий документ был подписан вице-мэром Рустамом Галямовым. Необходимые работы взяло на себя муниципальное бюджетное учреждение «Мастерская генерального плана». «Ведется работа по оценке этой градостроительной территории», — говорил журналистам Галямов в июле. А в октябре замначальника департамента потребрынка Максим Афанасьев, выступая перед депутатами гордумы, заявил: «Судьба „Дирижабля“ известна. Там будет проект общественного ввода жилья. Сейчас принимается решение. Думаю, что в ближайшее время узнаем». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строительная компания «Атлас Девелопмент» подтвердила ранее озвученные планы на реконструкцию ТЦ «Дирижабль». Опровергнув тем самым заявление статусного чиновника горадминистрации. URA.RU рассказывает, что известно о самом старом торговом центре Екатеринбурга. «В планах „Атлас Девелопмент“ было и остается развитие современной коммерческой недвижимости. Мы видим, что объект [ТЦ „Дирижабль“] обладает высоким потенциалом, поэтому не исключаем возможность в ближайшее время представить проект его реконструкции», — поделились в пресс-службе. ТЦ «Дирижабль» начали строить в конце 1990-х на месте бывшего аэропорта, перенесенного в Арамиль на излете советской эпохи. Запустили ТЦ «Дирижабль» 7 марта 2001 года, изначально его проектировали как крытый рыночный павильон, но позднее задумку пересмотрели и создали гипермаркет. Сейчас он занимает площадь в 48 тысяч квадратных метров, из них торговые площади — 35 тысяч квадратных метров. Всего в комплексе два этажа с более чем 300 магазинами: на первом расположены салоны услуг и супермаркет электроники, бытовой техники, на втором — открыта игровая комната и торговая галерея. Со стороны можно заметить, что здание по форме похоже на ангар для дирижаблей (эллинг). А красная металлическая конструкция перед входом напоминает причальную мачту. «Атлас Девелопмент» стал собственником «Дирижабль» в августе 2023-го, выкупив его у компании «Олипс». Ходили слухи, что на месте ТЦ появится жилье, но владелец «Атласа» Владимир Городенкер заявлял о планах на расширение собственного пакета коммерческой недвижимости в городе. В конце июня 2024 года было опубликовано распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания площадки на месте торгового центра в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта. Соответствующий документ был подписан вице-мэром Рустамом Галямовым. Необходимые работы взяло на себя муниципальное бюджетное учреждение «Мастерская генерального плана». «Ведется работа по оценке этой градостроительной территории», — говорил журналистам Галямов в июле. А в октябре замначальника департамента потребрынка Максим Афанасьев, выступая перед депутатами гордумы, заявил: «Судьба „Дирижабля“ известна. Там будет проект общественного ввода жилья. Сейчас принимается решение. Думаю, что в ближайшее время узнаем».