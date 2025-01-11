ТАСС: подростку, напавшему на школу в Курске, предъявили обвинение

Подростку, напавшему на школу в Курске 10 января, предъявлено обвинение в покушении на террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Курской области. Следствие планирует ходатайствовать о его аресте.
«Предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)», — сказал собеседник агентства ТАСС из пресс-службы управления СК. Ведомство будет настаивать на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе инцидента 16-летний подросток повредил стекла входной двери школы и бросил у входа сумку с двумя ножами и бутылкой с жидкостью для розжига. Также он разбил стекла припаркованного рядом автомобиля молотком. Пострадавших в результате нападения нет, но возбуждено уголовное дело, предусматривающее до 20 лет лишения свободы.
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