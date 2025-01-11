11 января 2025

Россияне смогут увидеть самую яркую комету перед восходом 12 января

© Служба новостей «URA.RU»
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Комету ATLAS можно будет увидеть невооруженным глазом
Комету ATLAS можно будет увидеть невооруженным глазом Фото:

Жители России 12 января смогут наблюдать самую яркую комету года — C/2024 G3 (ATLAS). Об этом сообщили специалисты Центрального бюро астрономических телеграмм США.

«При наличии ясной погоды небесное тело можно будет увидеть как на Крайнем севере, так и на Дальнем Востоке страны», — отмечают ученые на сайте бюро. По информации астрономов, комета появится в юго-восточной части горизонта и будет доступна для наблюдения невооруженным глазом.

Наблюдение ATLAS будет возможно не только 12 января, но и в течение нескольких последующих дней. Астрономы уточняют, что лучшее время для наблюдения — ранние утренние часы с 10 по 13 января и вечернее время с 12 по 18 января.

Комета ATLAS, которую еще прозвали «Великой кометой», движется в сторону Солнца и Земли. В конце сентября этого года она прошла свою ближайшую точку к светилу, а 12 октября года приблизилась к Земле на рекордно близкое расстояние за последние 80 000 лет, составившее около 71 миллион километров. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово вечером 14 октября 2024 года удалось ее запечатлеть

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Жители России 12 января смогут наблюдать самую яркую комету года — C/2024 G3 (ATLAS). Об этом сообщили специалисты Центрального бюро астрономических телеграмм США. «При наличии ясной погоды небесное тело можно будет увидеть как на Крайнем севере, так и на Дальнем Востоке страны», — отмечают ученые на сайте бюро. По информации астрономов, комета появится в юго-восточной части горизонта и будет доступна для наблюдения невооруженным глазом. Наблюдение ATLAS будет возможно не только 12 января, но и в течение нескольких последующих дней. Астрономы уточняют, что лучшее время для наблюдения — ранние утренние часы с 10 по 13 января и вечернее время с 12 по 18 января. Комета ATLAS, которую еще прозвали «Великой кометой», движется в сторону Солнца и Земли. В конце сентября этого года она прошла свою ближайшую точку к светилу, а 12 октября года приблизилась к Земле на рекордно близкое расстояние за последние 80 000 лет, составившее около 71 миллион километров. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово вечером 14 октября 2024 года удалось ее запечатлеть. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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