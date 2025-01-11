Россияне смогут увидеть самую яркую комету перед восходом 12 января

Жители России 12 января смогут наблюдать самую яркую комету года — C/2024 G3 (ATLAS). Об этом сообщили специалисты Центрального бюро астрономических телеграмм США.
«При наличии ясной погоды небесное тело можно будет увидеть как на Крайнем севере, так и на Дальнем Востоке страны», — отмечают ученые на сайте бюро. По информации астрономов, комета появится в юго-восточной части горизонта и будет доступна для наблюдения невооруженным глазом.
Наблюдение ATLAS будет возможно не только 12 января, но и в течение нескольких последующих дней. Астрономы уточняют, что лучшее время для наблюдения — ранние утренние часы с 10 по 13 января и вечернее время с 12 по 18 января.
Комета ATLAS, которую еще прозвали «Великой кометой», движется в сторону Солнца и Земли. В конце сентября этого года она прошла свою ближайшую точку к светилу, а 12 октября года приблизилась к Земле на рекордно близкое расстояние за последние 80 000 лет, составившее около 71 миллион километров. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово вечером 14 октября 2024 года удалось ее запечатлеть.
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