«Великая комета» 2024 года движется к Земле: где и когда за ней можно наблюдать

В Екатеринбурге засняли комету C/2023 A3

15 октября 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS приблизилась к Земле на рекордно близкое расстояние Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обнаруженная в 2023 году комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS, которую еще прозвали «Великой кометой», движется в сторону Солнца и Земли. В конце сентября этого года она прошла свою ближайшую точку к светилу, а 12 октября года приблизилась к Земле на рекордно близкое расстояние за последние 80 000 лет, составившее около 71 миллион километров. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово вечером 14 октября удалось ее запечатлеть. Что за комета и где и когда за ней можно наблюдать — в материале URA.RU. Что за Цзыцзиньшань-ATLAS Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) названа в честь обсерваторий, открывших ее. Она выделяется своей яркостью и длинным хвостом. Небесное тело уже произвело впечатление на наблюдателей своим блеском и видимостью без оптических приборов. Комета стала одной из самых ярких за последние десятилетия, достигнув звездной величины около −4,9, что позволяет наблюдать ее без использования телескопов. Как долго будет видна комета Как найти комету на небе Новость по теме Астроном объяснил, где и как свердловчанам увидеть комету, о которой говорит весь мир. Фото, видео Лучшие условия для наблюдения за кометой представятся во второй половине октября 2024 года, когда комета будет хорошо видна в вечернем небе после заката. Для успешного наблюдения кометы выберите место с минимальным световым загрязнением и ориентируйтесь на созвездия Дева и Весы. С 14 по 20 октября комета будет особенно яркой. Для точного определения ее местоположения можно использовать приложение Star Walk 2. Комета C/2023 A3 будет постепенно терять свою яркость после октября 2024 года, но до конца месяца сохранит яркость достаточную для наблюдения невооруженным глазом. В будущем она будет двигаться к краю Солнечной системы и вернется только через 26 000 лет. Видимость кометы в разные периоды: С 14 по 20 октября: комета видима невооруженным глазом. Однако ее яркость постепенно снижается.

С 20 по 31 октября: яркость продолжает падать. Наблюдать за ней лучше через бинокль или телескоп.

Ноябрь: хорошо видна вечером. Она поднимается выше в Северном полушарии после заката.

Декабрь: яркость продолжает уменьшаться. Комета начинает приближаться к Солнцу. Не видна в Южном полушарии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обнаруженная в 2023 году комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS, которую еще прозвали «Великой кометой», движется в сторону Солнца и Земли. В конце сентября этого года она прошла свою ближайшую точку к светилу, а 12 октября года приблизилась к Земле на рекордно близкое расстояние за последние 80 000 лет, составившее около 71 миллион километров. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово вечером 14 октября удалось ее запечатлеть. Что за комета и где и когда за ней можно наблюдать — в материале URA.RU. Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) названа в честь обсерваторий, открывших ее. Она выделяется своей яркостью и длинным хвостом. Небесное тело уже произвело впечатление на наблюдателей своим блеском и видимостью без оптических приборов. Комета стала одной из самых ярких за последние десятилетия, достигнув звездной величины около −4,9, что позволяет наблюдать ее без использования телескопов. Лучшие условия для наблюдения за кометой представятся во второй половине октября 2024 года, когда комета будет хорошо видна в вечернем небе после заката. Для успешного наблюдения кометы выберите место с минимальным световым загрязнением и ориентируйтесь на созвездия Дева и Весы. С 14 по 20 октября комета будет особенно яркой. Для точного определения ее местоположения можно использовать приложение Star Walk 2. Комета C/2023 A3 будет постепенно терять свою яркость после октября 2024 года, но до конца месяца сохранит яркость достаточную для наблюдения невооруженным глазом. В будущем она будет двигаться к краю Солнечной системы и вернется только через 26 000 лет.