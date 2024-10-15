«Великая комета» 2024 года движется к Земле: где и когда за ней можно наблюдать

В Екатеринбурге засняли комету C/2023 A3
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Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS приблизилась к Земле на рекордно близкое расстояние Фото:

Обнаруженная в 2023 году комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS, которую еще прозвали «Великой кометой», движется в сторону Солнца и Земли. В конце сентября этого года она прошла свою ближайшую точку к светилу, а 12 октября года приблизилась к Земле на рекордно близкое расстояние за последние 80 000 лет, составившее около 71 миллион километров. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово вечером 14 октября удалось ее запечатлеть. Что за комета и где и когда за ней можно наблюдать — в материале URA.RU.

Что за Цзыцзиньшань-ATLAS

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) названа в честь обсерваторий, открывших ее. Она выделяется своей яркостью и длинным хвостом.

Небесное тело уже произвело впечатление на наблюдателей своим блеском и видимостью без оптических приборов. Комета стала одной из самых ярких за последние десятилетия, достигнув звездной величины около −4,9, что позволяет наблюдать ее без использования телескопов.

Как долго будет видна комета

Как найти комету на небе

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Лучшие условия для наблюдения за кометой представятся во второй половине октября 2024 года, когда комета будет хорошо видна в вечернем небе после заката. Для успешного наблюдения кометы выберите место с минимальным световым загрязнением и ориентируйтесь на созвездия Дева и Весы.

С 14 по 20 октября комета будет особенно яркой. Для точного определения ее местоположения можно использовать приложение Star Walk 2.

Комета C/2023 A3 будет постепенно терять свою яркость после октября 2024 года, но до конца месяца сохранит яркость достаточную для наблюдения невооруженным глазом. В будущем она будет двигаться к краю Солнечной системы и вернется только через 26 000 лет.

Видимость кометы в разные периоды:

  • С 14 по 20 октября: комета видима невооруженным глазом. Однако ее яркость постепенно снижается.
  • С 20 по 31 октября: яркость продолжает падать. Наблюдать за ней лучше через бинокль или телескоп.
  • Ноябрь: хорошо видна вечером. Она поднимается выше в Северном полушарии после заката.
  • Декабрь: яркость продолжает уменьшаться. Комета начинает приближаться к Солнцу. Не видна в Южном полушарии.

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Обнаруженная в 2023 году комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS, которую еще прозвали «Великой кометой», движется в сторону Солнца и Земли. В конце сентября этого года она прошла свою ближайшую точку к светилу, а 12 октября года приблизилась к Земле на рекордно близкое расстояние за последние 80 000 лет, составившее около 71 миллион километров. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово вечером 14 октября удалось ее запечатлеть. Что за комета и где и когда за ней можно наблюдать — в материале URA.RU. Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) названа в честь обсерваторий, открывших ее. Она выделяется своей яркостью и длинным хвостом. Небесное тело уже произвело впечатление на наблюдателей своим блеском и видимостью без оптических приборов. Комета стала одной из самых ярких за последние десятилетия, достигнув звездной величины около −4,9, что позволяет наблюдать ее без использования телескопов. Лучшие условия для наблюдения за кометой представятся во второй половине октября 2024 года, когда комета будет хорошо видна в вечернем небе после заката. Для успешного наблюдения кометы выберите место с минимальным световым загрязнением и ориентируйтесь на созвездия Дева и Весы. С 14 по 20 октября комета будет особенно яркой. Для точного определения ее местоположения можно использовать приложение Star Walk 2. Комета C/2023 A3 будет постепенно терять свою яркость после октября 2024 года, но до конца месяца сохранит яркость достаточную для наблюдения невооруженным глазом. В будущем она будет двигаться к краю Солнечной системы и вернется только через 26 000 лет.
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