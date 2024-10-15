«Великая комета» 2024 года движется к Земле: где и когда за ней можно наблюдать

Обнаруженная в 2023 году комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS, которую еще прозвали «Великой кометой», движется в сторону Солнца и Земли. В конце сентября этого года она прошла свою ближайшую точку к светилу, а 12 октября года приблизилась к Земле на рекордно близкое расстояние за последние 80 000 лет, составившее около 71 миллион километров. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово вечером 14 октября удалось ее запечатлеть. Что за комета и где и когда за ней можно наблюдать — в материале URA.RU.
Что за Цзыцзиньшань-ATLAS
Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) названа в честь обсерваторий, открывших ее. Она выделяется своей яркостью и длинным хвостом.
Небесное тело уже произвело впечатление на наблюдателей своим блеском и видимостью без оптических приборов. Комета стала одной из самых ярких за последние десятилетия, достигнув звездной величины около −4,9, что позволяет наблюдать ее без использования телескопов.
Как долго будет видна комета
Как найти комету на небе
Лучшие условия для наблюдения за кометой представятся во второй половине октября 2024 года, когда комета будет хорошо видна в вечернем небе после заката. Для успешного наблюдения кометы выберите место с минимальным световым загрязнением и ориентируйтесь на созвездия Дева и Весы.
С 14 по 20 октября комета будет особенно яркой. Для точного определения ее местоположения можно использовать приложение Star Walk 2.
Комета C/2023 A3 будет постепенно терять свою яркость после октября 2024 года, но до конца месяца сохранит яркость достаточную для наблюдения невооруженным глазом. В будущем она будет двигаться к краю Солнечной системы и вернется только через 26 000 лет.
Видимость кометы в разные периоды:
- С 14 по 20 октября: комета видима невооруженным глазом. Однако ее яркость постепенно снижается.
- С 20 по 31 октября: яркость продолжает падать. Наблюдать за ней лучше через бинокль или телескоп.
- Ноябрь: хорошо видна вечером. Она поднимается выше в Северном полушарии после заката.
- Декабрь: яркость продолжает уменьшаться. Комета начинает приближаться к Солнцу. Не видна в Южном полушарии.
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