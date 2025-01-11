The Sun: Норвегия построит тысячи бомбоубежищ из-за страха войны России и НАТО

Норвегия намерена построить тысячи бомбоубежищ, готовясь к «худшему сценарию» на фоне опасений войны России с НАТО. Правительство страны требует строительства безопасных бункеров во всех новых крупных зданиях, чтобы быть готовыми к непредсказуемым действиям президента России Владимира Путина в Европе.
«Норвежское правительство заявляет, что создание безопасных бункеров во всех новых крупномасштабных зданиях делается для того, чтобы противостоять огромному количеству „неопределенности“. Она заставляет Европу раздумывать насчет следующего шага Владимира Путина», — сообщает издание The Sun.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Калининградской области Андрей Колесник заявил о приближении НАТО к Калининградской области. По его словам, вокруг области нарастает военная активность. На данный момент в Гданьске, который находится всего в 50 километрах от Калининграда, происходит активная высадка танков. При этом Россия не собирается нападать на страны НАТО и не представляет опасности для мира. Об этом ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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