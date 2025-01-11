Вокруг Калининградской области нарастает военная активность. На данный момент в Гданьске, который находится всего в 50 километрах от Калининграда, происходит активная высадка танков. Также проходит движение танковых колонн по окружной дороге Варшавы, сообщил депутат от региона, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас», — заявил Колесник в беседе с «Лента.ру».
Андрей Колесник также упомянул о прошедших учениях НАТО в Мемельском крае Литвы после призывов президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть морские пути. Он призвал отнестись к этому серьезно. Он подчеркнул, что сейчас вокруг Калининградской области формируется сложный европейский военный узел, который может потребовать не простых решений. Он допустил использование таких средств, как гиперзвуковой «Кинжал».
Колесник также отметил напряженные отношения между Польшей и Литвой, указывая на историческую привязанность поляков к Вильнюсу. Однако, по словам депутата, Россия готова к любым развитиям событий и осознает возможные последствия для Европы, если ситуация выйдет из-под контроля.
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