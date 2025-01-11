11 января 2025

Украинский военный изнасиловал полицейского за мобилизацию

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Солдат ВСУ надругался над мобилизовавшим его полицейским
Солдат ВСУ надругался над мобилизовавшим его полицейским Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), принудительно мобилизованный в армию, отомстил сотруднику полиции, который его отправил на фронт. Об этом сообщил telegram-канал Colonelcassad. Отмечается, что солдат нашел и изнасиловал обидчика (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России).

«Украинский солдат изнасиловал полицейского, который ранее его мобилизовал», — сообщил telegram-канал. По информации канала, после мобилизации солдат дезертировал и решил отомстить. Он встретился с полицейским и предложил ему выпить, а после подсыпал в напиток снотворное и совершил насильственные действия.

На Украине наблюдается значительное увеличение числа случаев самовольного ухода с военной службы и дезертирства. В сентябре 2024 года было зафиксировано почти восемь тысяч происшествий, связанных с уклонением от службы, тогда как к ноябрю этот показатель увеличился до приблизительно десяти тысяч случаев.

Сейчас в рядах армии Украины не хватает солдат. В Верховной Раде уже задумались о поражении ВСУ. По словам военнослужащего 126-й отдельной бригады территориальной обороны армии Украины Александра, в ВСУ также существует проблема с командирами, которые часто отправляют своих подчиненных на бессмысленную смерть.

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), принудительно мобилизованный в армию, отомстил сотруднику полиции, который его отправил на фронт. Об этом сообщил telegram-канал Colonelcassad. Отмечается, что солдат нашел и изнасиловал обидчика (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России). «Украинский солдат изнасиловал полицейского, который ранее его мобилизовал», — сообщил telegram-канал. По информации канала, после мобилизации солдат дезертировал и решил отомстить. Он встретился с полицейским и предложил ему выпить, а после подсыпал в напиток снотворное и совершил насильственные действия. На Украине наблюдается значительное увеличение числа случаев самовольного ухода с военной службы и дезертирства. В сентябре 2024 года было зафиксировано почти восемь тысяч происшествий, связанных с уклонением от службы, тогда как к ноябрю этот показатель увеличился до приблизительно десяти тысяч случаев. Сейчас в рядах армии Украины не хватает солдат. В Верховной Раде уже задумались о поражении ВСУ. По словам военнослужащего 126-й отдельной бригады территориальной обороны армии Украины Александра, в ВСУ также существует проблема с командирами, которые часто отправляют своих подчиненных на бессмысленную смерть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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