11 января 2025

Выручка пермского общепита в праздники выросла на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние праздники оказались прибыльными для пермских курьеров
Новогодние праздники оказались прибыльными для пермских курьеров Фото:

Заведения общепита в Перми зафиксировали значительный рост выручки в новогодние каникулы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка увеличилась на 20%, сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на представителей сферы общественного питания.

«Средний чек в среднем вырос на 300 рублей и достиг 2100 рублей. Особенно спрос увеличивался 31 числа», — пишет издание.

Кроме того, новогодние праздники оказались прибыльными для курьеров. В праздники в их зарплаты был включен праздничный коэффициент, что сделало период одним из самых доходных для доставщиков.

Пермский край вошел в пятерку регионов, где курьеры получают максимальную зарплату. В преддверии Нового года спрос на доставку в Перми вырос на 190%. 

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Заведения общепита в Перми зафиксировали значительный рост выручки в новогодние каникулы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка увеличилась на 20%, сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на представителей сферы общественного питания. «Средний чек в среднем вырос на 300 рублей и достиг 2100 рублей. Особенно спрос увеличивался 31 числа», — пишет издание. Кроме того, новогодние праздники оказались прибыльными для курьеров. В праздники в их зарплаты был включен праздничный коэффициент, что сделало период одним из самых доходных для доставщиков. Пермский край вошел в пятерку регионов, где курьеры получают максимальную зарплату. В преддверии Нового года спрос на доставку в Перми вырос на 190%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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