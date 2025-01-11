Выручка пермского общепита в праздники выросла на 20%

Заведения общепита в Перми зафиксировали значительный рост выручки в новогодние каникулы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка увеличилась на 20%, сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на представителей сферы общественного питания.
«Средний чек в среднем вырос на 300 рублей и достиг 2100 рублей. Особенно спрос увеличивался 31 числа», — пишет издание.
Кроме того, новогодние праздники оказались прибыльными для курьеров. В праздники в их зарплаты был включен праздничный коэффициент, что сделало период одним из самых доходных для доставщиков.
Пермский край вошел в пятерку регионов, где курьеры получают максимальную зарплату. В преддверии Нового года спрос на доставку в Перми вырос на 190%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!