Глава МЧС пообещал неделю не покидать побережье Анапы, где продолжается выброс мазута

Глава МЧС Александр Куренков пообещал неделю не покидать территорию, где произошла новая утечка мазута с нефтетанкера «Волгонефть-239». Об этом сообщает telegram-канал ведомства.
«Находимся у 239-го танкера. Именно здесь есть утечки. Нам нужно пробить дорогу к судну. Этим займемся в ближайшие сутки. <...> Основная задача — это продолжить работу по всей территории разлива, в том числе и на Крымском полуострове. Этим намерен заниматься в ближайшую неделю, как минимум. Буду находиться здесь на территории», — отметил Александр Куренков. Его слова приводятся в telegram-канале ведомства.
До этого Куренков проинспектировал ситуацию в Анапе (Краснодарский край), а именно — районе поселка Волна. Он также осмотрел площадку временного хранения загрязненного грунта, вывезенного с побережья.
В Крыму на днях выявили 13 новых участков, загрязненных мазутом. Также зафиксирован новый случай выброса нефтепродуктов в Тамани (Краснодарский край). Сообщается о загрязнениях в Азовском море, прилегающем к Запорожской области. Изначально крушения танкеров «Волгонефть» произошли 15 декабря, что спровоцировало разлив мазута. Ранее Куренков сформировал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута, передает RT.
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