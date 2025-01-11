Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) обыграл «Динамо» (Минск) по буллитам в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в КРК «Уралец» при полных трибунах. Счет составил 4:3 Б (1:1; 2:1; 0:1; 0:0; 1:0), передает сайт khl.ru.
В первом периоде счет открыл капитан «Автомобилиста» Анатолий Голышев, подхвативший летящую шайбу от партнера Стефана Да Косты. Шайба после удара с лету влетела в девятку ворот «Динамо». За три минуты до конца отрезка Сергей Кузнецов убежал в контратаку, отобрав шайбу у соперника, и забил гол ударом с отскоком от клюшки капитана уральцев.
Во втором периоде ХК «Автомобилист» забросил две шайбы благодаря удалениям хоккеистов минского «Динамо». Второй гол хозяев забил мощным ударом защитник Джесси Блэкер. После перехода в игру равными составами гости из Минска быстро сравняли счет. Отличился форвард Виталий Минчук. Вывел вперед екатеринбуржцев нападающий Брукс Мэйсек, результативно сыгравший на добивании.
Третий отрезок остался за минчанами. Решающую шайбу, переведшую игру в овертайм, забросил игрок атаки Диллон Дюбе. Для него это был первый гол с сентября 2024-го. В дополнительное время никто не смог отличиться.
В серии буллитов решающий бросок сделал новичок «Автомобилиста» — форвард Александр Шаров. Вратарь хозяев Владимир Галкин не пропустил ни одного буллита.
После 43 матчей ХК «Автомобилист» остался на пятом месте Восточной конференции. В регулярном чемпионате у екатеринбуржцев 11-я строчка — 54 очка. Минское «Динамо» находится на пятой строчке Запада и на седьмом месте в общей таблице КХЛ с 56 очками за 45 игр.
В прошлых играх екатеринбуржцы одержали две победы. Сначала уральцы обыграли по буллитам «Барыс» в Астане. Затем начали домашнюю серию с тяжелой победы над «Адмиралом» из Владивостока со счетом 4:3.
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