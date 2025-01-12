Советник Трампа призвал Украину снизить призывной возраст до 18 лет

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Майкл Уолтц хочет, чтобы Украина мобилизовала 18-летних граждан
Майкл Уолтц хочет, чтобы Украина мобилизовала 18-летних граждан Фото:

Советник избранного президента США Дональда Трампа Майкл Уолтц считает, что на Украине необходимо снизить минимальный призывной возраст до 18 лет. В настоящий момент призывной возраст для мобилизации на Украине составляет 25 лет.

«Один из вопросов, который мы будем поднимать перед украинцами, связан с реальными проблемами с военной силой. Сейчас у них призывной возраст — 25 лет, а не 18, и я думаю, многие не осознают, что Украина могла бы мобилизовать сотни тысяч новых солдат», — заявил Майкл Уолтц в интервью телеканалу ABC. По его мнению, для того, чтобы урегулировать украинский конфликт вовсе, необходимо стабилизировать ситуацию на фронте. 

На Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация с 24 февраля 2022 года. Украинский лидер Владимир Зеленский несколько раз продлевал режимы. С 1 января 2025 года Зеленский также ликвидировал в стране медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), которые определяют годность к военной службе. 

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Советник избранного президента США Дональда Трампа Майкл Уолтц считает, что на Украине необходимо снизить минимальный призывной возраст до 18 лет. В настоящий момент призывной возраст для мобилизации на Украине составляет 25 лет. «Один из вопросов, который мы будем поднимать перед украинцами, связан с реальными проблемами с военной силой. Сейчас у них призывной возраст — 25 лет, а не 18, и я думаю, многие не осознают, что Украина могла бы мобилизовать сотни тысяч новых солдат», — заявил Майкл Уолтц в интервью телеканалу ABC. По его мнению, для того, чтобы урегулировать украинский конфликт вовсе, необходимо стабилизировать ситуацию на фронте.  На Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация с 24 февраля 2022 года. Украинский лидер Владимир Зеленский несколько раз продлевал режимы. С 1 января 2025 года Зеленский также ликвидировал в стране медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), которые определяют годность к военной службе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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