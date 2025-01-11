11 января 2025

Возле пермского правосудия построят мини-отель с фонтаном

© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиница будет рассчитана на единовременное пребывание до 30 гостей
Гостиница будет рассчитана на единовременное пребывание до 30 гостей Фото:

Земельный участок в микрорайоне Верхние Муллы в Перми разрешено использовать для гостиничного обслуживания. Здесь планируется построить новую гостиницу.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4613906:221 — „гостиничное обслуживание (4.7)“. Участок расположен в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) по улице 2-й Красавинской, 86 в Индустриальном районе Перми», — говорится в приказе регионального минимущества.

В декабре комиссия по землепользованию и застройке Пермского округа одобрила владельцу группы компаний «Оникс» строительство одноэтажной гостиницы на десять номеров на участке по улице 2-я Красавинская, 86. Каждый номер рассчитан на проживание до трех гостей. В гостинице появится зона кейтеринга, зона отдыха и фонтан.

На территории, где построят мини-отель, располагаются Пермский районный суд, комиссариат, прокуратура, отделение полиции, межрайонный следственный отдел и больница.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что госэкспертиза одобрила проект строительства ведомственной гостиницы для сотрудников РЖД. В десятиэтажной гостинице в районе ДКЖ будут жить курсанты, обучающиеся на машинистов электровозов, составителей поездов, электромонтеров, монтеров путей и прочие специальности.

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Земельный участок в микрорайоне Верхние Муллы в Перми разрешено использовать для гостиничного обслуживания. Здесь планируется построить новую гостиницу. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4613906:221 — „гостиничное обслуживание (4.7)“. Участок расположен в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) по улице 2-й Красавинской, 86 в Индустриальном районе Перми», — говорится в приказе регионального минимущества. В декабре комиссия по землепользованию и застройке Пермского округа одобрила владельцу группы компаний «Оникс» строительство одноэтажной гостиницы на десять номеров на участке по улице 2-я Красавинская, 86. Каждый номер рассчитан на проживание до трех гостей. В гостинице появится зона кейтеринга, зона отдыха и фонтан. На территории, где построят мини-отель, располагаются Пермский районный суд, комиссариат, прокуратура, отделение полиции, межрайонный следственный отдел и больница. Ранее URA.RU рассказывало о том, что госэкспертиза одобрила проект строительства ведомственной гостиницы для сотрудников РЖД. В десятиэтажной гостинице в районе ДКЖ будут жить курсанты, обучающиеся на машинистов электровозов, составителей поездов, электромонтеров, монтеров путей и прочие специальности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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