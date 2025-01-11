Возле пермского правосудия построят мини-отель с фонтаном

Земельный участок в микрорайоне Верхние Муллы в Перми разрешено использовать для гостиничного обслуживания. Здесь планируется построить новую гостиницу.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4613906:221 — „гостиничное обслуживание (4.7)“. Участок расположен в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) по улице 2-й Красавинской, 86 в Индустриальном районе Перми», — говорится в приказе регионального минимущества.
В декабре комиссия по землепользованию и застройке Пермского округа одобрила владельцу группы компаний «Оникс» строительство одноэтажной гостиницы на десять номеров на участке по улице 2-я Красавинская, 86. Каждый номер рассчитан на проживание до трех гостей. В гостинице появится зона кейтеринга, зона отдыха и фонтан.
На территории, где построят мини-отель, располагаются Пермский районный суд, комиссариат, прокуратура, отделение полиции, межрайонный следственный отдел и больница.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что госэкспертиза одобрила проект строительства ведомственной гостиницы для сотрудников РЖД. В десятиэтажной гостинице в районе ДКЖ будут жить курсанты, обучающиеся на машинистов электровозов, составителей поездов, электромонтеров, монтеров путей и прочие специальности.
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