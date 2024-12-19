В Перми появится гостиница в Верхних Муллах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отель в Верхних Муллах будет рассчитан на десять номеров
Отель в Верхних Муллах будет рассчитан на десять номеров Фото:

Группе компаний «Оникс» одобрили строительство одноэтажной гостиницы по улице 2-й Красавинской, 86 в Перми. Такое решение приняла комиссия по землепользованию и застройке Пермского округа.

«Владельцу ГК „Оникс“ комиссия одобрила условно разрешенный вид использования земли по улице 2-й Красавинской, 86 — „гостиничное обслуживание“. На участке площадью 2 224 квадратных метра планируется строительство гостиницы на десять номеров», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

В номерах смогут проживать по три гостя. В отеле появятся зоны отдыха и кейтеринга, а также фонтан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группе компаний «Оникс» одобрили строительство одноэтажной гостиницы по улице 2-й Красавинской, 86 в Перми. Такое решение приняла комиссия по землепользованию и застройке Пермского округа. «Владельцу ГК „Оникс“ комиссия одобрила условно разрешенный вид использования земли по улице 2-й Красавинской, 86 — „гостиничное обслуживание“. На участке площадью 2 224 квадратных метра планируется строительство гостиницы на десять номеров», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье». В номерах смогут проживать по три гостя. В отеле появятся зоны отдыха и кейтеринга, а также фонтан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...