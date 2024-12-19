В Перми появится гостиница в Верхних Муллах

Отель в Верхних Муллах будет рассчитан на десять номеров
Группе компаний «Оникс» одобрили строительство одноэтажной гостиницы по улице 2-й Красавинской, 86 в Перми. Такое решение приняла комиссия по землепользованию и застройке Пермского округа.
«Владельцу ГК „Оникс“ комиссия одобрила условно разрешенный вид использования земли по улице 2-й Красавинской, 86 — „гостиничное обслуживание“. На участке площадью 2 224 квадратных метра планируется строительство гостиницы на десять номеров», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
В номерах смогут проживать по три гостя. В отеле появятся зоны отдыха и кейтеринга, а также фонтан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!