В Санкт-Петербург возвращается вызволенная из Сирии российская семья

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила об успешной операции по спасению соотечественников из Сирии. По ее словам, россияне уже прибыли в Подмосковье, откуда они отправятся в Санкт-Петербург — к родственникам.
«Помогли семье вернуться в Россию из Сирии Папа, бабушка и две дочки 10 и 5 лет сегодня на борту Министерства обороны РФ приземлились в Подмосковье. Теперь семья поедет в Санкт-Петербург — к родственникам», — рассказала Львова-Белова в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало о просьбах россиян эвакуировать их из Сирии. Обращения дошли до Львовой-Беловой, после чего началась совместная с министерствами работа по возвращению соотечественников домой.
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