В Санкт-Петербург возвращается вызволенная из Сирии российская семья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне вернулись в Россию на самолете
Россияне вернулись в Россию на самолете Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила об успешной операции по спасению соотечественников из Сирии. По ее словам, россияне уже прибыли в Подмосковье, откуда они отправятся в Санкт-Петербург — к родственникам.

«Помогли семье вернуться в Россию из Сирии Папа, бабушка и две дочки 10 и 5 лет сегодня на борту Министерства обороны РФ приземлились в Подмосковье. Теперь семья поедет в Санкт-Петербург — к родственникам», — рассказала Львова-Белова в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало о просьбах россиян эвакуировать их из Сирии. Обращения дошли до Львовой-Беловой, после чего началась совместная с министерствами работа по возвращению соотечественников домой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила об успешной операции по спасению соотечественников из Сирии. По ее словам, россияне уже прибыли в Подмосковье, откуда они отправятся в Санкт-Петербург — к родственникам. «Помогли семье вернуться в Россию из Сирии Папа, бабушка и две дочки 10 и 5 лет сегодня на борту Министерства обороны РФ приземлились в Подмосковье. Теперь семья поедет в Санкт-Петербург — к родственникам», — рассказала Львова-Белова в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о просьбах россиян эвакуировать их из Сирии. Обращения дошли до Львовой-Беловой, после чего началась совместная с министерствами работа по возвращению соотечественников домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...