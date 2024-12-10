Россияне просят эвакуации из Сирии

Начали поступать обращения с просьбами об эвакуации российских граждан и их детей из Сирии. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Нам начали поступать обращения, связанные с эвакуацией граждан России из Сирии с детьми», — написала Мария Львова-Белова в telegram-канале. Она отметила, что по вопросу эвакуации ведется тесное сотрудничество с МИД и Минобороны РФ, осуществляется поиск индивидуального решения в каждом случае.
Ранее Мария Львова-Белова уже озвучивала информацию о подготовке документов для возвращения 130 детей из Сирии, чьи родственные связи с гражданами РФ подтверждены. Процесс воссоединения детей с семьями в России требует сложной организации и высоких мер безопасности, учитывая условия конфликта в регионе.
В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Спустя полторы недели, 8 декабря, столичный Дамаск был захвачен повстанцами, а президент страны Башар Асад экстренно покинул страну, приняв отставку. Сейчас повстанцы продолжают боевые действия, в МИД РФ заявили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан России, находящихся на территории Сирии. АТОР сообщила, что организованных туристов из России в Сирии сейчас нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.