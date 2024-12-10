Россияне просят эвакуации из Сирии

Омбудсмен Львова-Белова: начались обращения для эвакуации россиян из Сирии
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Вопросы об эвакуации россиян из Сирии решаются в каждом случае
Вопросы об эвакуации россиян из Сирии решаются в каждом случае Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Начали поступать обращения с просьбами об эвакуации российских граждан и их детей из Сирии. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Нам начали поступать обращения, связанные с эвакуацией граждан России из Сирии с детьми», — написала Мария Львова-Белова в telegram-канале. Она отметила, что по вопросу эвакуации ведется тесное сотрудничество с МИД и Минобороны РФ, осуществляется поиск индивидуального решения в каждом случае.

Ранее Мария Львова-Белова уже озвучивала информацию о подготовке документов для возвращения 130 детей из Сирии, чьи родственные связи с гражданами РФ подтверждены. Процесс воссоединения детей с семьями в России требует сложной организации и высоких мер безопасности, учитывая условия конфликта в регионе.

В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Спустя полторы недели, 8 декабря, столичный Дамаск был захвачен повстанцами, а президент страны Башар Асад экстренно покинул страну, приняв отставку. Сейчас повстанцы продолжают боевые действия, в МИД РФ заявили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан России, находящихся на территории Сирии. АТОР сообщила, что организованных туристов из России в Сирии сейчас нет.

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Начали поступать обращения с просьбами об эвакуации российских граждан и их детей из Сирии. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Нам начали поступать обращения, связанные с эвакуацией граждан России из Сирии с детьми», — написала Мария Львова-Белова в telegram-канале. Она отметила, что по вопросу эвакуации ведется тесное сотрудничество с МИД и Минобороны РФ, осуществляется поиск индивидуального решения в каждом случае. Ранее Мария Львова-Белова уже озвучивала информацию о подготовке документов для возвращения 130 детей из Сирии, чьи родственные связи с гражданами РФ подтверждены. Процесс воссоединения детей с семьями в России требует сложной организации и высоких мер безопасности, учитывая условия конфликта в регионе. В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Спустя полторы недели, 8 декабря, столичный Дамаск был захвачен повстанцами, а президент страны Башар Асад экстренно покинул страну, приняв отставку. Сейчас повстанцы продолжают боевые действия, в МИД РФ заявили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан России, находящихся на территории Сирии. АТОР сообщила, что организованных туристов из России в Сирии сейчас нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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