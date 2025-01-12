Турция встревожилась после остановки транзита газа из РФ через Украину

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора уделили особое внимание предупреждению рисков для энергетической безопасности. Их диалог произошел после того, как соглашение России и Украины о транзите газа было прекращено.
«Главы внешнеполитических ведомств в развитие регулярного доверительного диалога обменялись мнениями о международных и региональных проблемах, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины. Особое внимание было уделено необходимости не допустить действий, направленных на создание рисков для обеспечения энергетической безопасности», — сообщается на сайте МИД РФ.
Газовые соглашения между Россией и Украиной прекратились 1 января. При этом Киев не согласен продлевать действие договора. По оценкам энергетической компании из Греции, решение Украины не идти на сделку с РФ нанесет Европе ущерб в 100 миллиардов евро.
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