12 января 2025

Турция встревожилась после остановки транзита газа из РФ через Украину

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Министры обменялись мнениями после остановки транзита российского газа через Украину
Министры обменялись мнениями после остановки транзита российского газа через Украину Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора уделили особое внимание предупреждению рисков для энергетической безопасности. Их диалог произошел после того, как соглашение России и Украины о транзите газа было прекращено.

«Главы внешнеполитических ведомств в развитие регулярного доверительного диалога обменялись мнениями о международных и региональных проблемах, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины. Особое внимание было уделено необходимости не допустить действий, направленных на создание рисков для обеспечения энергетической безопасности», — сообщается на сайте МИД РФ.

Газовые соглашения между Россией и Украиной прекратились 1 января. При этом Киев не согласен продлевать действие договора. По оценкам энергетической компании из Греции, решение Украины не идти на сделку с РФ нанесет Европе ущерб в 100 миллиардов евро.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора уделили особое внимание предупреждению рисков для энергетической безопасности. Их диалог произошел после того, как соглашение России и Украины о транзите газа было прекращено. «Главы внешнеполитических ведомств в развитие регулярного доверительного диалога обменялись мнениями о международных и региональных проблемах, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины. Особое внимание было уделено необходимости не допустить действий, направленных на создание рисков для обеспечения энергетической безопасности», — сообщается на сайте МИД РФ. Газовые соглашения между Россией и Украиной прекратились 1 января. При этом Киев не согласен продлевать действие договора. По оценкам энергетической компании из Греции, решение Украины не идти на сделку с РФ нанесет Европе ущерб в 100 миллиардов евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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