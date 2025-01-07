Бизнесмен Митилинеос заявил, что Украина нанесет Европе урон в 100 млрд евро

Решение Киева остановить транзит российского природного газа через Украину в Европу может привести к убыткам для Евросоюза в размере до 100 млрд евро. Также цены на газ могут достигнуть 70 евро за мегаватт-час. Об этом сообщил гендиректор международной металлургической и энергетической компании, базирующейся в Греции, Metlen Energy & Metals Эвангелос Митилинеос.
«TTF (цены в нидерландском хабе для торговли природным газом — прим. URA.RU) выросли с 30 евро в предыдущие месяцы до 50 евро за мегаватт-час. Эта разница в 20 евро касается не только импорта через Украину, но и 100% импорта, поскольку большинство контрактов на поставку связаны с ценой на TTF. Двадцать евро роста цены на 500 миллиардов кубометров газа, импортируемого Европой, означает бремя в 100 миллиардов евро»», — заявил Митилинеос для газеты Kathimerini.
Он добавил, что даже если предположить, что 30% поставок осуществляется по традиционным контрактам, связанными с ценами на нефть, то это приведет к дополнительной нагрузке в 70 миллиардов евро. Митилинеос обеспокоен по поводу возможного роста цен на природный газ до 70 евро за мегаватт-час в случае значительного похолодания зимой в Европе. Он также высказал критику в адрес Еврокомиссии, указав на то, что она отказалась принять меры по газовому кризису, несмотря на то, что об этом просили страны, которые пострадали от прекращения транзита российского газа.
Остановка транзита российского газа произошла 1 января 2025 года из-за того, что Украина отказалась продлевать с «Газпромом» соответствующее соглашение. Подобное привело к росту биржевых цен в Европе. В среднем они составляли 310 долларов за тысячу кубометров в первом квартале 2024 года, однако сейчас выросли до 500 долларов. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уточнил, что из-за прекращения транзита в европейских странах цены на топливо выросли на 20%. По его словам, Украина снова поставила ЕС в сложное положение.
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