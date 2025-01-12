Зеленский набросился на Фицо из-за роскошной жизни и сделки с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский обратил внимание на то, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо недавно «вернулся из отпуска в роскошном отеле во Вьетнаме». Кроме того, он назвал наглым отказ Братиславы от помощи Киева после остановки транзита газа из РФ. По словам Зеленского, договоренность Фицо с Россией о поставках топлива является настоящей проблемой.
«Хорошо, что Фицо наконец-то вернулся из отпуска в роскошном отеле во Вьетнаме... Для него это должно быть непросто — переключиться с роскошной жизни на попытку исправить свои собственные ошибки... Мы предлагали свою помощь народу Словакии в период его адаптации к отсутствию транзита российского газа, но Фицо нагло отказался. Настоящая проблема в том, что он сделал ставку на Москву», — написал Зеленский в соцсети X.
После остановки транзита российского газа через Украину Фицо обвинил президента Украины в создании энергетического кризиса в Европе. По его словам, Словакия будет давить на Киев с целью восстановления подачи топлива из РФ. В декабре 2024 года Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил в ходе встречи возможность продолжения поставок российского газа. Как заявил премьер после беседы, Словакия продолжит стабильно получать топливо, несмотря на остановку транзита через Украину.
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