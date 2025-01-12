12 января 2025

Захарова узнала об украинских новостях по поводу комы Кеосаяна

Захарова нарекла безмозглыми украинские СМИ за освещение смерти Кеосаяна
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова резко высказалась в сторону украинских СМИ из-за новостей о Кеосаяне
Захарова резко высказалась в сторону украинских СМИ из-за новостей о Кеосаяне Фото:

Украинские СМИ, освещая ситуацию с клинической смертью телеведущего Тиграна Кеосаяна, показывают свою безмозглость и безграмотность. Такую характеристику привела представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале.

«Бандеровская медиаобслуга уже дней пять пережёвывает новость о коме Тиграна Кеосаяна. Пережевывает, давится, извергает и снова пережёвывает. Ничего более саморазоблачительного для этих упырей и придумать не возможно. Ну ладно, что эти безмозглые и безграмотные бандерлоги не знают предмета, о котором говорят. Мы привыкли», — заявила Захарова.

Кеосаян в настоящий момент находится в коме после пережитой клинической смерти. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ранее выразил свои пожелания о скорейшем выздоровлении Кеосаяна, назвав его своим другом.

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Украинские СМИ, освещая ситуацию с клинической смертью телеведущего Тиграна Кеосаяна, показывают свою безмозглость и безграмотность. Такую характеристику привела представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Бандеровская медиаобслуга уже дней пять пережёвывает новость о коме Тиграна Кеосаяна. Пережевывает, давится, извергает и снова пережёвывает. Ничего более саморазоблачительного для этих упырей и придумать не возможно. Ну ладно, что эти безмозглые и безграмотные бандерлоги не знают предмета, о котором говорят. Мы привыкли», — заявила Захарова. Кеосаян в настоящий момент находится в коме после пережитой клинической смерти. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ранее выразил свои пожелания о скорейшем выздоровлении Кеосаяна, назвав его своим другом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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