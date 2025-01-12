Украинские СМИ, освещая ситуацию с клинической смертью телеведущего Тиграна Кеосаяна, показывают свою безмозглость и безграмотность. Такую характеристику привела представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале.
«Бандеровская медиаобслуга уже дней пять пережёвывает новость о коме Тиграна Кеосаяна. Пережевывает, давится, извергает и снова пережёвывает. Ничего более саморазоблачительного для этих упырей и придумать не возможно. Ну ладно, что эти безмозглые и безграмотные бандерлоги не знают предмета, о котором говорят. Мы привыкли», — заявила Захарова.
Кеосаян в настоящий момент находится в коме после пережитой клинической смерти. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ранее выразил свои пожелания о скорейшем выздоровлении Кеосаяна, назвав его своим другом.
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