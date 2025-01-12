Хоккеист из Кунгура Пермского края, нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:0). Статистика приводится на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Российский форвард „Филадельфии“ Мичков забросил шайбу на 48-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 5:0. „Филадельфия Флайерз“ разгромила „Анахайм Дакс“ со счётом 6:0», — сообщает Национальная хоккейная лига.
В этом сезоне 20-летний россиянин Мичков провел в регулярном чемпионате в составе «Филадельфии» 41 встречу. Россиянин забросил 13 шайб и сделал 17 передач. Он стал шестым новичком «Флайерз» за последние 40 лет, которому потребовалась 41 или меньше игр, чтобы достичь этой отметки.
Мичков идет на втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионата среди новичков. Лидером является американский защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон, набравший 32 (3 + 29) очка в 42 встречах.
Мичков ранее установил рекорд Лиги, набрав очки в пяти играх подряд. Также хоккеист повторил рекорд НХЛ по числу голов в овертаймах среди игроков до 20 лет. Ранее Матвей поддержал своего земляка, уроженца Кунгура Арсения Антропова, который борется с раком мозга. Он пожелал молодому человеку удачи и крепкого здоровья.
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