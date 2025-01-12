Владелец танкера «Волганефть-212», затонувшего в Керченском проливе, отказался общаться с медиа. Корреспондент «Известий» побывал в пермском офисе ООО «Кама Шиппинг», однако добиться комментариев от руководителя и соучредителя Константина Селькова не удалось — тот заявил, что у него запрет от следователя на интервью.
«Корреспондент посетил пермский офис ООО „Кама Шиппинг“. Но руководитель и соучредитель компании Сельков от комментариев отказался», — передают «Известия».
Еще в 2019 года прокуратура предъявляла претензии к владельцам «Волгонефти-212» ООО «Кама Шиппинг». Речь шла о нарушениях морского законодательства при перевозке опасных грузов. Райсуд Перми оштрафовал компанию на 400 тысяч рублей за то, что с 1 мая по 23 июля 2019 года она осуществляла перевозку опасного груза без специального разрешения.
15 декабря в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» из-за шторма. Оба судна перевозили мазут, и топливо вылилось в море. На «Волгонефть 212» находились 13 человек, на «Волгонефть 239» — 14. В результате инцидента один человек погиб от переохлаждения и травм. Инцидент привел к экологической катастрофе в Черном море в связи с утечкой мазута.
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