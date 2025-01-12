12 января 2025

Эксперты дали неутешительный прогноз по зарплатам россиян

«Ведомости»: рост зарплат в России замедлится из-за дефицита рабочей силы
© Служба новостей «URA.RU»
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На рост зарплат в 2025 году повлияет прошлогодний скачок окладов
На рост зарплат в 2025 году повлияет прошлогодний скачок окладов Фото:

В 2025 году в России сохранится дефицит рабочей силы. Это скажется на увеличении зарплат, но оно станет более медленным. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Дефицит рабочей силы сохранится в 2025 году, что поддержит увеличение зарплат, однако оно замедлится после значимого скачка окладов в прошлом году. Большинство экспертов считают, что рост в реальном выражении (с коррекцией на инфляцию) замедлится до 2–4%, в то время как в 2024 году он мог составить 8%», — пишут «Ведомости».

Сохранение высокого уровня дефицита рабочей силы, составляющего 3,1 млн человек, связано, прежде всего, с демографическими факторами. Несмотря на это, 75% компаний планируют увеличивать зарплаты, особенно в сельском хозяйстве и промышленности.

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В 2025 году в России сохранится дефицит рабочей силы. Это скажется на увеличении зарплат, но оно станет более медленным. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов. «Дефицит рабочей силы сохранится в 2025 году, что поддержит увеличение зарплат, однако оно замедлится после значимого скачка окладов в прошлом году. Большинство экспертов считают, что рост в реальном выражении (с коррекцией на инфляцию) замедлится до 2–4%, в то время как в 2024 году он мог составить 8%», — пишут «Ведомости». Сохранение высокого уровня дефицита рабочей силы, составляющего 3,1 млн человек, связано, прежде всего, с демографическими факторами. Несмотря на это, 75% компаний планируют увеличивать зарплаты, особенно в сельском хозяйстве и промышленности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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