12 января 2025

Глава Бундесвера оправдал Шольца после якобы блокирования помощи Киеву

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Писториус заявил, что пакет помощи не был заблокирован Шольцом
Писториус заявил, что пакет помощи не был заблокирован Шольцом Фото:
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Канцлер Германии Олаф Шольц не блокировал новый пакет помощи Киеву, как об этом сообщал журнал Der Spiegel. С таким заявлением выступил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

«Блокирования нет», — сказал он. Его слова привело немецкое издание Tagesspiegel. По словам Писториуса, ФРГ уже подготовила новый пакет помощи. Сейчас он находится на согласовании, осталось только политическое решение.

Ранее журнал Spiegel сообщал, что Шольц блокирует дополнительные поставки оружия Украине на три миллиарда евро. Издание ссылалось на свои источники в правительстве Германии. 

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Канцлер Германии Олаф Шольц не блокировал новый пакет помощи Киеву, как об этом сообщал журнал Der Spiegel. С таким заявлением выступил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. «Блокирования нет», — сказал он. Его слова привело немецкое издание Tagesspiegel. По словам Писториуса, ФРГ уже подготовила новый пакет помощи. Сейчас он находится на согласовании, осталось только политическое решение. Ранее журнал Spiegel сообщал, что Шольц блокирует дополнительные поставки оружия Украине на три миллиарда евро. Издание ссылалось на свои источники в правительстве Германии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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