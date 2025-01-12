Суд в Москве рассмотрит развод Ким и Бакальчука и раздел Wildberries

Савеловский суд Москвы в понедельник рассмотрит иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Также на заседании будет поднят вопрос разделения между супругами совместно нажитого имущества, в том числе маркетплейса.
«Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries», — сообщили РИА Новости в суде. Ранее состоялось уже семь предварительных слушаний.
Заседания проходят в закрытом режиме. Супруги делят имущество, в том числе компанию Wildberries, но не исключен вариант примирения сторон и сохранение брака.
Текущее судебное разбирательство о разводе и разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком происходит на фоне предыдущих судебных споров. Ранее Арбитражный суд Московской области отклонил иск Татьяны Ким на 37 млрд рублей против Владислава Бакальчука, который владеет 1% акций Wildberries и контролирует компанию «ВБ Девелопмент».
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