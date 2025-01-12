12 января 2025

Суд в Москве рассмотрит развод Ким и Бакальчука и раздел Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
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Супруги планируют поделить компанию
Супруги планируют поделить компанию Фото:
новость из сюжета
Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Савеловский суд Москвы в понедельник рассмотрит иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Также на заседании будет поднят вопрос разделения между супругами совместно нажитого имущества, в том числе маркетплейса.

«Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries», — сообщили РИА Новости в суде. Ранее состоялось уже семь предварительных слушаний.

Заседания проходят в закрытом режиме. Супруги делят имущество, в том числе компанию Wildberries, но не исключен вариант примирения сторон и сохранение брака.  

Текущее судебное разбирательство о разводе и разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком происходит на фоне предыдущих судебных споров. Ранее Арбитражный суд Московской области отклонил иск Татьяны Ким на 37 млрд рублей против Владислава Бакальчука, который владеет 1% акций Wildberries и контролирует компанию «ВБ Девелопмент».

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Савеловский суд Москвы в понедельник рассмотрит иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Также на заседании будет поднят вопрос разделения между супругами совместно нажитого имущества, в том числе маркетплейса. «Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries», — сообщили РИА Новости в суде. Ранее состоялось уже семь предварительных слушаний. Заседания проходят в закрытом режиме. Супруги делят имущество, в том числе компанию Wildberries, но не исключен вариант примирения сторон и сохранение брака.   Текущее судебное разбирательство о разводе и разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком происходит на фоне предыдущих судебных споров. Ранее Арбитражный суд Московской области отклонил иск Татьяны Ким на 37 млрд рублей против Владислава Бакальчука, который владеет 1% акций Wildberries и контролирует компанию «ВБ Девелопмент».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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