Суд отказал Татьяне Ким во взыскании с Бакальчука 37 млрд руб

Основательница Wildberries Татьяна Ким (ранее Бакальчук) и компания ООО «ВБ Девелопмент» проиграла иск на 37 млрд рублей против ее экс-супруга Владислава Бакальчука. Решение по данному делу вынес Арбитражный суд Московской области.
«В иске отказать полностью», — указано в опубликованном решении суда. Его приводит «Интерфакс». Бакальчук подтвердил информацию об отказе в своем телеграм-канале. Он отметил, что это решение не только освободило его от финансовых претензий, но и не признало права Татьяны Ким на компанию «ВБ Девелопмент».
Владислав Бакальчук владеет 1% акций ООО «Вайлдберриз» и полностью контролирует ООО «ВБ Девелопмент», которая занимается строительством складских комплексов для маркетплейса Wildberries. В пресс-службе Wildberries пока не предоставили официальных комментариев по этому поводу.
В октябре Бакальчук подал иск с просьбой признать недействительными сделки по отчуждению 24 юрлиц в пользу РВБ и вернуть их Wildberries, а также оспорить передачу прав на доменное имя wb.ru. Однако 19 декабря суд отказал Бакальчуку в передаче активов на сумму 350 млрд рублей, которые он требовал взыскать их ООО «РВБ» и вернуть ООО «Вайлдберриз».
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