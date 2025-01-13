Житель Курахова заявил, что ВСУ обстреливали гражданских, когда те шли за водой

В Курахово (ДНР) украинские военные обстреливали мирных жителей во время выхода за водой. Об этом сообщил местный житель Анатолий Анин.
«Выбора не было, надо было за водой ходить и так далее. С ВСУ я в принципе не общался, но стрелять они в меня несколько раз стреляли, когда мы ходили за водой, хотя было видно, что мы с канистрами, с тачками. Несколько раз мы попадали под обстрел», — сказал Анин. Запись с его показаниями предоставили ТАСС в Минобороны РФ.
Анин отметил, что избегал выхода из дома больше двух лет из-за действий территориальных центров комплектования (ТЦК) Украины, которые забирали людей на улицах и отправляли в армию. Мужчина отметил, что был вынужден уволиться с работы из-за угрозы быть мобилизованным прямо с проходной завода.
Ранее российские военные полностью освободили город Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Город является важным стратегическим объектом: расположение Курахово связано с ключевыми транспортными маршрутами и населенными пунктами, такими как Донецк и Покровск (Красноармейск). Что это за город и какое влияние он может оказать на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине — в материале URA.RU.
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