Житель Курахова заявил, что ВСУ обстреливали гражданских, когда те шли за водой

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ВСУ обстреливали мирных жителей Курахово
ВСУ обстреливали мирных жителей Курахово Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курахово (ДНР) украинские военные обстреливали мирных жителей во время выхода за водой. Об этом сообщил местный житель Анатолий Анин.

«Выбора не было, надо было за водой ходить и так далее. С ВСУ я в принципе не общался, но стрелять они в меня несколько раз стреляли, когда мы ходили за водой, хотя было видно, что мы с канистрами, с тачками. Несколько раз мы попадали под обстрел», — сказал Анин. Запись с его показаниями предоставили ТАСС в Минобороны РФ.

Анин отметил, что избегал выхода из дома больше двух лет из-за действий территориальных центров комплектования (ТЦК) Украины, которые забирали людей на улицах и отправляли в армию. Мужчина отметил, что был вынужден уволиться с работы из-за угрозы быть мобилизованным прямо с проходной завода.

Ранее российские военные полностью освободили город Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Город является важным стратегическим объектом: расположение Курахово связано с ключевыми транспортными маршрутами и населенными пунктами, такими как Донецк и Покровск (Красноармейск). Что это за город и какое влияние он может оказать на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине — в материале URA.RU.

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В Курахово (ДНР) украинские военные обстреливали мирных жителей во время выхода за водой. Об этом сообщил местный житель Анатолий Анин. «Выбора не было, надо было за водой ходить и так далее. С ВСУ я в принципе не общался, но стрелять они в меня несколько раз стреляли, когда мы ходили за водой, хотя было видно, что мы с канистрами, с тачками. Несколько раз мы попадали под обстрел», — сказал Анин. Запись с его показаниями предоставили ТАСС в Минобороны РФ. Анин отметил, что избегал выхода из дома больше двух лет из-за действий территориальных центров комплектования (ТЦК) Украины, которые забирали людей на улицах и отправляли в армию. Мужчина отметил, что был вынужден уволиться с работы из-за угрозы быть мобилизованным прямо с проходной завода. Ранее российские военные полностью освободили город Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Город является важным стратегическим объектом: расположение Курахово связано с ключевыми транспортными маршрутами и населенными пунктами, такими как Донецк и Покровск (Красноармейск). Что это за город и какое влияние он может оказать на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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