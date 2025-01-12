Челябинский шоумен Ярушин рассказал тайны своего счастливого брака

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, поделился секретами успешного брака, а также заявил, что семья для него стоит на третьем месте. По словам артиста, его первый брак был неудачным, но опыт из первых отношений помог ему построить крепкую семейную жизнь. Ярушин отметил, что изменил свою модель поведения с женщинами после развода.
«В первом браке мне выносили мозг. Я сделал выводы. Столько раз в этой жизни красиво ухаживал за девочками, столько всего для них делал, в какого бы романтика я ни играл, в итоге на меня не обращали внимания. После этого я пересмотрел свою модель отношений с женщинами, и теперь она такова: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей», — передает слова Ярушина журнал «Антенна».
Шоумен также подчеркнул, что в отношениях с нынешней супругой он изначально заложил противоположный подход. На первом месте у Ярушина работа, на втором — хобби и только потом семья. Как считает артист, именно такой подход стал ключом к успеху в его текущей семейной жизни. Ярушин также подчеркнул, что для поддержания счастливых отношений важно иметь схожие характеры и взгляды на жизнь. В интервью он заявил, что следует такому принципу — «лучше быть одному, чем терпеть конфликты».
«В семейной жизни ты проходишь разные этапы. Думаю, нам помогает быть вместе схожий характер. У меня есть друзья, которые женаты и которым жены выносят мозг, а они терпят. Я говорю: „А зачем?“ Не понимаю, для чего тогда каждый раз приходить домой и напрягаться. Уходи из семьи и найди своего человека или живи один», — отметил Ярушин.
В семье Ярушиных трое детей. О рождении последнего ребенка стало известно в октябре после гала-ужина музыкальной премии «Виктория». Новорожденную дочь Стас Ярушин с супругой назвали Александрой.
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