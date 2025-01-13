В США нашли неожиданную причину начала мощного пожара в Калифорнии

Пожар в Калифорнии, который вспыхнул в районе округа Лос-Анджелес, возможно, начался из-за повторного возгорания. Ранее в том же месте в канун Нового года разгорелся пожар, на тушение которого местные пожарные потратили много времени и привлекли вертолет вертолетов. Об этом сообщила газета Washington Post.
«Анализ показал, что новый пожар начался в непосредственной близости от старого, что повышает вероятность того, что пожар ... возник повторно. Это может произойти при ветреной погоде», — говорится в публикации газеты. К статье приложены фото-, видео- и радиоматериалы, а также спутниковые снимки местности и интервью со свидетелями.
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс, начавшийся после полуночи 1 января, был потушен примерно за четыре часа. Изначально пожар возник на территории в три-четыре акра, покрытой густыми зарослями, и распространялся неспешно. В тот момент ветер дул слабо, что позволяло вертолетам эффективно проводить операции по сбросу воды.
Позже, 7 января, в Лос-Анджелесе разгорелись новые лесные пожары. На данный момент пожарные еще не смогли полностью локализовать огонь, который достиг района Малхолланд-драйв в горах Санта-Моника. Работы по устранению последствий природного катаклизма продолжаются.
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