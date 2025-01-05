Своим решением о прекращении транзита газа из России президент Украины Владимир Зеленский обнажил перед Европой свою сущность. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
«[Европейцы] страдают от режима Зеленского <...> Это хорошо, то есть все больше людей узнает, кто такой Зеленский и что такое режим Зеленского», — отметил Дмитрук. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
С начала января 2025 года Россия прекратила подачу газа по территории Украины в Европу, так как завершилось действие договоров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». От продления соглашения Киев отказался.
В результате прекращения транзита в Европе наблюдается рост цен на газ. Страны Евросоюза начали поиски альтернативных источников поставок, а в Германии и вовсе заговорили о возможности экономического кризиса.
По мнению издания Magyar Nemzet, своим решением о прекращении транзита российского газа через Украину Владимир Зеленский поставил страну в затруднительное положение. Так, Киев лишился около одного миллиарда евро в год, которые страна получала за транзитные сборы.
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