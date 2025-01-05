На Украине указали, чего смог добиться Зеленский, отменив транзит газа из РФ

Депутат Дмитрук: отменой транзит газа из РФ Зеленский показал Европе свое нутро
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В Европе наконец-то поймут, что такое режим Зеленского, заявил Артем Дмитрук
В Европе наконец-то поймут, что такое режим Зеленского, заявил Артем Дмитрук Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Своим решением о прекращении транзита газа из России президент Украины Владимир Зеленский обнажил перед Европой свою сущность. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«[Европейцы] страдают от режима Зеленского <...> Это хорошо, то есть все больше людей узнает, кто такой Зеленский и что такое режим Зеленского», — отметил Дмитрук. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

С начала января 2025 года Россия прекратила подачу газа по территории Украины в Европу, так как завершилось действие договоров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». От продления соглашения Киев отказался.

В результате прекращения транзита в Европе наблюдается рост цен на газ. Страны Евросоюза начали поиски альтернативных источников поставок, а в Германии и вовсе заговорили о возможности экономического кризиса.

По мнению издания Magyar Nemzet, своим решением о прекращении транзита российского газа через Украину Владимир Зеленский поставил страну в затруднительное положение. Так, Киев лишился около одного миллиарда евро в год, которые страна получала за транзитные сборы.

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Своим решением о прекращении транзита газа из России президент Украины Владимир Зеленский обнажил перед Европой свою сущность. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. «[Европейцы] страдают от режима Зеленского <...> Это хорошо, то есть все больше людей узнает, кто такой Зеленский и что такое режим Зеленского», — отметил Дмитрук. Об этом он заявил на своем YouTube-канале. С начала января 2025 года Россия прекратила подачу газа по территории Украины в Европу, так как завершилось действие договоров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». От продления соглашения Киев отказался. В результате прекращения транзита в Европе наблюдается рост цен на газ. Страны Евросоюза начали поиски альтернативных источников поставок, а в Германии и вовсе заговорили о возможности экономического кризиса. По мнению издания Magyar Nemzet, своим решением о прекращении транзита российского газа через Украину Владимир Зеленский поставил страну в затруднительное положение. Так, Киев лишился около одного миллиарда евро в год, которые страна получала за транзитные сборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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