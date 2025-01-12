Свердловчане рискуют остаться без крещенских купаний

Из-за аномально теплой погоды и ненадежного льда крещенские купания в Свердловской области оказались под угрозой запрета. Вопрос о проведении мероприятий будут решать ближе к православному празднику, рассказали URA.RU в региональном ГУ МЧС России.
«В зависимости от толщины льда на водоеме будет производиться расчет максимально допустимого количества людей, которые одновременно могут находиться около проруби. Если его толщина будет недостаточной для безопасного нахождения большого количества людей, то мероприятия будут ограничены», — пояснили в ведомстве.
В прошлом году закрывали проруби в Ревде, селах Мариинск и Кунгурка. Ситуация может повториться и этой зимой — температура воздуха регулярно поднимается до 0 градусов. При этом синоптики обещают, что к 17 января столбик термометра опустится до -13 градусов. Верующие отметят Крещение Господне 19 января.
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