В Белоруссии признали опасной продукцию из РФ

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В Белоруссии нашли консерванты в российском печенье и запретили его к ввозу
В Белоруссии нашли консерванты в российском печенье и запретили его к ввозу Фото:

Госстандарт Белоруссии внес в реестр опасной продукции российское печенье «Картошка» и «Орешек с вареной сгущенкой». Там считают, что печенье не соответствует требованиям технических регламентов из-за найденных в нем консервантов. Продукция была отозвана из обращения.

«Белорусский госстандарт внес в реестр опасной продукции печенье „Картошка“ и „Орешек с вареной сгущенкой“... Речь идет об орешках со сгущенкой торговой марки „Любимая лавка“, которые производит пензенская компания „Капитал“, и печенье „Картошка“, изготавливаемом кондитерской фабрикой в Челябинске „Колос“», — сообщает РБК со ссылкой на список.

Отмечается, что при производстве данных кондитерских изделий были использованы добавки, не допускаемые к применению: в «Орешках с вареной сгущенкой» — бензоат натрия (Е211), а в печенье «Картошка» — сорбиновая кислота (Е200) в количестве, превышающем допустимый уровень. Это стало причиной для принятия мер со стороны белорусских властей.

В результате нарушения стандартов Белоруссия приняла решение о запрете ввоза, реализации и изъятии указанных продуктов из обращения на своей территории. Также было предписано устранить выявленные нарушения, а действие выданных ранее документов об оценке соответствия этих продуктов прекращено.

Ранее в Белоруссии ввели запрет на продажу гречневой крупы «Фермер» высшего сорта российского производства. Она запрещена к продаже в стране из-за несоответствия времени варки установленным нормам. Запрет на продажу и ввоз продукции вступил в силу с 11 января.

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Госстандарт Белоруссии внес в реестр опасной продукции российское печенье «Картошка» и «Орешек с вареной сгущенкой». Там считают, что печенье не соответствует требованиям технических регламентов из-за найденных в нем консервантов. Продукция была отозвана из обращения. «Белорусский госстандарт внес в реестр опасной продукции печенье „Картошка“ и „Орешек с вареной сгущенкой“... Речь идет об орешках со сгущенкой торговой марки „Любимая лавка“, которые производит пензенская компания „Капитал“, и печенье „Картошка“, изготавливаемом кондитерской фабрикой в Челябинске „Колос“», — сообщает РБК со ссылкой на список. Отмечается, что при производстве данных кондитерских изделий были использованы добавки, не допускаемые к применению: в «Орешках с вареной сгущенкой» — бензоат натрия (Е211), а в печенье «Картошка» — сорбиновая кислота (Е200) в количестве, превышающем допустимый уровень. Это стало причиной для принятия мер со стороны белорусских властей. В результате нарушения стандартов Белоруссия приняла решение о запрете ввоза, реализации и изъятии указанных продуктов из обращения на своей территории. Также было предписано устранить выявленные нарушения, а действие выданных ранее документов об оценке соответствия этих продуктов прекращено. Ранее в Белоруссии ввели запрет на продажу гречневой крупы «Фермер» высшего сорта российского производства. Она запрещена к продаже в стране из-за несоответствия времени варки установленным нормам. Запрет на продажу и ввоз продукции вступил в силу с 11 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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