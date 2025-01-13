Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога любит не только кататься на мотоциклах, но и собирать их из конструкторов Lego. У себя в кабинете он сложил из деталей Yamaha MT-10, чему очень радовался. Видео Жога опубликовал в своем личном telegram-аккаунте вечером 13 января.
«Все, моцик собран, красивый, очпуительный — Yamaha MT-10. Все четко по инструкции. Кто красавчик? Я красавчик», — сказал довольный Жога.
Мотоциклы — страсть нового уральского полпреда. Как-то он писал у себя в соцсетях, что за рулем получается отдохнуть и собраться с мыслями, «перезагрузиться».
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