Полпред Жога похвастался собранным в кабинете Lego. Видео

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Визит Артема Жоги в Главное управление МЧС России по Свердловской области по случаю Дня спасателя. Екатеринбург, теряев виктор, жога артем
Артем Жога мотоциклы очень любит Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога любит не только кататься на мотоциклах, но и собирать их из конструкторов Lego. У себя в кабинете он сложил из деталей Yamaha MT-10, чему очень радовался. Видео Жога опубликовал в своем личном telegram-аккаунте вечером 13 января.

«Все, моцик собран, красивый, очпуительный — Yamaha MT-10. Все четко по инструкции. Кто красавчик? Я красавчик», — сказал довольный Жога.

Мотоциклы — страсть нового уральского полпреда. Как-то он писал у себя в соцсетях, что за рулем получается отдохнуть и собраться с мыслями, «перезагрузиться».

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога любит не только кататься на мотоциклах, но и собирать их из конструкторов Lego. У себя в кабинете он сложил из деталей Yamaha MT-10, чему очень радовался. Видео Жога опубликовал в своем личном telegram-аккаунте вечером 13 января. «Все, моцик собран, красивый, очпуительный — Yamaha MT-10. Все четко по инструкции. Кто красавчик? Я красавчик», — сказал довольный Жога. Мотоциклы — страсть нового уральского полпреда. Как-то он писал у себя в соцсетях, что за рулем получается отдохнуть и собраться с мыслями, «перезагрузиться».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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