Полпред Жога похвастался собранным в кабинете Lego. Видео

13 января 2025 в 21:37 Размер текста - 17 +

Артем Жога мотоциклы очень любит Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога любит не только кататься на мотоциклах, но и собирать их из конструкторов Lego. У себя в кабинете он сложил из деталей Yamaha MT-10, чему очень радовался. Видео Жога опубликовал в своем личном telegram-аккаунте вечером 13 января. «Все, моцик собран, красивый, очпуительный — Yamaha MT-10. Все четко по инструкции. Кто красавчик? Я красавчик», — сказал довольный Жога. Мотоциклы — страсть нового уральского полпреда. Как-то он писал у себя в соцсетях, что за рулем получается отдохнуть и собраться с мыслями, «перезагрузиться». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога любит не только кататься на мотоциклах, но и собирать их из конструкторов Lego. У себя в кабинете он сложил из деталей Yamaha MT-10, чему очень радовался. Видео Жога опубликовал в своем личном telegram-аккаунте вечером 13 января. «Все, моцик собран, красивый, очпуительный — Yamaha MT-10. Все четко по инструкции. Кто красавчик? Я красавчик», — сказал довольный Жога. Мотоциклы — страсть нового уральского полпреда. Как-то он писал у себя в соцсетях, что за рулем получается отдохнуть и собраться с мыслями, «перезагрузиться».