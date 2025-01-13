Песков прокомментировал фильм «Кремлевский волшебник», где появится Путин

Песков: в Кремле ничего неизвестно о фильме «Кремлевский волшебник»
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Песков заявил, что в Кремле неизвестно о фильме «Кремлевский волшебник»
Песков заявил, что в Кремле неизвестно о фильме «Кремлевский волшебник» Фото:

В Кремле не знают ничего о фильме «Кремлевский волшебник», в котором якобы появится образ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели такие сообщения, но нам об этом ничего не известно... В Кремль никто не обращался», — сообщил Песков. Он подчеркнул, что Кремль не был проинформирован о сюжете или содержании фильма, а также о том, будет ли в нем использоваться образ президента России. 

Ранее был анонсирован фильм «Кремлевский Волшебник». Режиссером и соавтором сценария выступил француз Оливье Ассайяс. Сыграть роль президента РФ Владимира Путина должен британский актер Джуд Лоу, признанный самым сексуальным мужчиной мира по версии журнала People.

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В Кремле не знают ничего о фильме «Кремлевский волшебник», в котором якобы появится образ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы видели такие сообщения, но нам об этом ничего не известно... В Кремль никто не обращался», — сообщил Песков. Он подчеркнул, что Кремль не был проинформирован о сюжете или содержании фильма, а также о том, будет ли в нем использоваться образ президента России.  Ранее был анонсирован фильм «Кремлевский Волшебник». Режиссером и соавтором сценария выступил француз Оливье Ассайяс. Сыграть роль президента РФ Владимира Путина должен британский актер Джуд Лоу, признанный самым сексуальным мужчиной мира по версии журнала People.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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