Песков прокомментировал фильм «Кремлевский волшебник», где появится Путин

В Кремле не знают ничего о фильме «Кремлевский волшебник», в котором якобы появится образ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видели такие сообщения, но нам об этом ничего не известно... В Кремль никто не обращался», — сообщил Песков. Он подчеркнул, что Кремль не был проинформирован о сюжете или содержании фильма, а также о том, будет ли в нем использоваться образ президента России.
Ранее был анонсирован фильм «Кремлевский Волшебник». Режиссером и соавтором сценария выступил француз Оливье Ассайяс. Сыграть роль президента РФ Владимира Путина должен британский актер Джуд Лоу, признанный самым сексуальным мужчиной мира по версии журнала People.
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