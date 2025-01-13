Полпред Жога поменял правила награждения журналистов, досталось и URA.RU. Фото

13 января 2025 в 18:59 Размер текста - 17 +

Артем Жога признался, что с интересом читает новости Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога впервые встретился с журналистами уральских изданий в спокойной (то есть не на мероприятии) обстановке. Чтобы поздравить их с Днем российской печати и раздать награды. Интересно, что предшественники Жоги предпочитали в этот день встречаться с руководителями СМИ, у нового полпреда подход иной. Пригласили тех, кто активно освещает деятельность окружных властей, российскую спецоперацию на Украине и остросоциальные проблемы. «СМИ — довольно-таки серьезное оружие. Та информация, которую вы доносите, имеет большое влияние на умы и сознание граждан, всего населения нашей страны и мирового сообщества. Вы действительно формируете повестку… озвучиваете и показываете то, что происходит на самом деле. И благодаря вашей работе многие понимают и знают, что происходит не только на переднем крае СВО, но и в обычной гражданской жизни, социальном направлении», — выступил Жога с приветственным словом. Артем Жога с журналистами намерен выстраивать продуктивные отношения Фото: Размик Закарян © URA.RU Признался он, что читает и новости о себе и благодарен журналистам за оценку работы. «Я недавно приехал на Урал, прошло 100 дней. Знаю, что вы пристально следите за моей жизнью, моей работой, я и не скрываюсь. В своем личном telegram-аккаунте показываю свои увеличения, чем занимаюсь. Поэтому спасибо, что уделяете этому внимание», — добавил Жога. А после репортеров начали вызывать по одному. Первой благодарственное письмо Артем Жога вручил журналистке Диане Казаковой — заместителю регионального редактора URA.RU. В агентстве она пишет про полпредство и свердловское правительство, деятельность заксобрания. При этом подключается к освещению событий за рамками этих направлений: например, работала на месте обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле в августе 2024-го, когда за спасением взрослых и детей из-под завалов наблюдала вся страна, рассказывала о помогающих фронту волонтерах. А весной 2024-го Диана Казакова все три дня описывала ход выборов президента РФ на территории Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога впервые встретился с журналистами уральских изданий в спокойной (то есть не на мероприятии) обстановке. Чтобы поздравить их с Днем российской печати и раздать награды. Интересно, что предшественники Жоги предпочитали в этот день встречаться с руководителями СМИ, у нового полпреда подход иной. Пригласили тех, кто активно освещает деятельность окружных властей, российскую спецоперацию на Украине и остросоциальные проблемы. «СМИ — довольно-таки серьезное оружие. Та информация, которую вы доносите, имеет большое влияние на умы и сознание граждан, всего населения нашей страны и мирового сообщества. Вы действительно формируете повестку… озвучиваете и показываете то, что происходит на самом деле. И благодаря вашей работе многие понимают и знают, что происходит не только на переднем крае СВО, но и в обычной гражданской жизни, социальном направлении», — выступил Жога с приветственным словом. Признался он, что читает и новости о себе и благодарен журналистам за оценку работы. «Я недавно приехал на Урал, прошло 100 дней. Знаю, что вы пристально следите за моей жизнью, моей работой, я и не скрываюсь. В своем личном telegram-аккаунте показываю свои увеличения, чем занимаюсь. Поэтому спасибо, что уделяете этому внимание», — добавил Жога. А после репортеров начали вызывать по одному. Первой благодарственное письмо Артем Жога вручил журналистке Диане Казаковой — заместителю регионального редактора URA.RU. В агентстве она пишет про полпредство и свердловское правительство, деятельность заксобрания. При этом подключается к освещению событий за рамками этих направлений: например, работала на месте обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле в августе 2024-го, когда за спасением взрослых и детей из-под завалов наблюдала вся страна, рассказывала о помогающих фронту волонтерах. А весной 2024-го Диана Казакова все три дня описывала ход выборов президента РФ на территории Свердловской области.