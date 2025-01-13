Собранный пермяками багги оказался эффективнее танков и «КамАЗов» на СВО: видео

Внедорожник, собранный пермскими умельцами, доказал свою эффективность в зоне проведения спецоперации. В условиях бездорожья проходимость багги оказалась выше, чем у танков и автомобилей «Урал» и «КамАЗ». Малый вес машины позволяет ей без особого труда преодолевать всевозможные ухабы и раскисшую грязь, доставляя российским военнослужащим боеприпасы и продовольствие. Об этом говорится в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведут пермские ветераны СВО.
«Машина, отправленная последней, уже полтора месяца ездит. Парни довольны, ведь танки, „Уралы“, „КамАЗы“ из-за своей массы вязнут в грязи, а багги показывает себя достойно. По словам парней, за время эксплуатации багги, не было ситуации, чтобы они застряли. Ежедневно подвозят боевым товарищам боекомплект и продовольствие», — отмечается в telegram-канале.
Ранее пермяки, помогающие фронту, обратились к жителям региона с просьбой передать в дар внедорожники, багги и мотоциклы. Отмечалось, что данная техника отлично зарекомендовала себя в условиях боевых действий.
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