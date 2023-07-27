Волонтеры просят пермяков о внедорожниках, багги и мототехнике для бойцов в зоне СВО

28 июля 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Мототехника будет передана военнослужащим, участвующим в спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры в Перми, помогающие бойцам в зоне проведения специальной военной операции, просят жителей передать в дар авто- и мототехнику. В группе «Мобилизация тыла Пермь 59» в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что военнослужащим требуются внедорожники, багги и мотоциклы. «Примем в дар для целей СВО или приобретем по разумной цене: полноприводный автотранспорт (отечественного или зарубежного производства); багги; мототехнику; вездеходы (можно в аварийном состоянии)», — пояснили волонтеры. Ранее один из организаторов помощи бойцам Евгений Ошмарин пояснил, что в Перми намерены начать выпускать боевые дроны, беспилотные багги и коптеры, которые затем будут переданы военнослужащим. Также волонтерское движение, в котором участвует Ошмарин, помогло пермскому священнослужителю отцу Дорофею, находящемуся в зоне спецоперации. Пермяки передали ему внедорожники УАЗ.

Волонтеры в Перми, помогающие бойцам в зоне проведения специальной военной операции, просят жителей передать в дар авто- и мототехнику. В группе «Мобилизация тыла Пермь 59» в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что военнослужащим требуются внедорожники, багги и мотоциклы. «Примем в дар для целей СВО или приобретем по разумной цене: полноприводный автотранспорт (отечественного или зарубежного производства); багги; мототехнику; вездеходы (можно в аварийном состоянии)», — пояснили волонтеры. Ранее один из организаторов помощи бойцам Евгений Ошмарин пояснил, что в Перми намерены начать выпускать боевые дроны, беспилотные багги и коптеры, которые затем будут переданы военнослужащим. Также волонтерское движение, в котором участвует Ошмарин, помогло пермскому священнослужителю отцу Дорофею, находящемуся в зоне спецоперации. Пермяки передали ему внедорожники УАЗ.