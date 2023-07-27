27 июля 2023

Волонтеры просят пермяков о внедорожниках, багги и мототехнике для бойцов в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция парада войск ЦВО на площади 1905 года. Екатеринбург, квадроцикл, армейский мотовездеход ам-1
Мототехника будет передана военнослужащим, участвующим в спецоперации Фото:
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Волонтеры в Перми, помогающие бойцам в зоне проведения специальной военной операции, просят жителей передать в дар авто- и мототехнику. В группе «Мобилизация тыла Пермь 59» в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что военнослужащим требуются внедорожники, багги и мотоциклы.

«Примем в дар для целей СВО или приобретем по разумной цене: полноприводный автотранспорт (отечественного или зарубежного производства); багги; мототехнику; вездеходы (можно в аварийном состоянии)», — пояснили волонтеры. Ранее один из организаторов помощи бойцам Евгений Ошмарин пояснил, что в Перми намерены начать выпускать боевые дроны, беспилотные багги и коптеры, которые затем будут переданы военнослужащим.

Также волонтерское движение, в котором участвует Ошмарин, помогло пермскому священнослужителю отцу Дорофею, находящемуся в зоне спецоперации. Пермяки передали ему внедорожники УАЗ.

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Волонтеры в Перми, помогающие бойцам в зоне проведения специальной военной операции, просят жителей передать в дар авто- и мототехнику. В группе «Мобилизация тыла Пермь 59» в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что военнослужащим требуются внедорожники, багги и мотоциклы. «Примем в дар для целей СВО или приобретем по разумной цене: полноприводный автотранспорт (отечественного или зарубежного производства); багги; мототехнику; вездеходы (можно в аварийном состоянии)», — пояснили волонтеры. Ранее один из организаторов помощи бойцам Евгений Ошмарин пояснил, что в Перми намерены начать выпускать боевые дроны, беспилотные багги и коптеры, которые затем будут переданы военнослужащим. Также волонтерское движение, в котором участвует Ошмарин, помогло пермскому священнослужителю отцу Дорофею, находящемуся в зоне спецоперации. Пермяки передали ему внедорожники УАЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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