Дом бежавшего из России Лагутенко сгорел при пожаре в Калифорнии

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Дом Ильи Лагутенко сгорел при пожаре в Калифорнии
Дом Ильи Лагутенко сгорел при пожаре в Калифорнии Фото:
новость из сюжета
В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар

Дом лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко сгорел при пожаре в Лос-Анджелесе (Калифорния). Об этом сообщают сразу несколько СМИ. Отмечается, что недвижимость музыкант приобрел семь лет назад за 2,8 миллиона долларов. В начале 2022 года он покинул Россию.

«При пожарах в Лос-Анджелесе сгорел один из двух домов лидера группы „Мумий Тролль“ Ильи Лагутенко. Его особняк находился в Биг-Рок (между Малибу и Лос-Анджелесом), музыкант владеет им с 2018 год», — передает «Октагон». Известно, что Лагутенко приобрел жилье за 2,8 миллиона долларов. Причем большую часть суммы музыкант взял в кредит, а именно — 2,3 миллиона. 

По данным на 10 января уже большая часть элитного поселка Биг-Рок в Лос-Анджелесе сгорела. Дом Ильи Лагутенко находился под угрозой уничтожения на тот момент. Спустя два дня уже почти полностью все дома были объяты огнем. Пожары вспыхнули еще 7 января. ЧП спровоцировала засуха, а затем ситуация усугубилась ветром. Сообщалось о более 20 погибших, передает RT. По одной из версий, пожары в Калифорнии могли начаться из-за новогодних фейерверков, сообщает MK.RU.

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Дом лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко сгорел при пожаре в Лос-Анджелесе (Калифорния). Об этом сообщают сразу несколько СМИ. Отмечается, что недвижимость музыкант приобрел семь лет назад за 2,8 миллиона долларов. В начале 2022 года он покинул Россию. «При пожарах в Лос-Анджелесе сгорел один из двух домов лидера группы „Мумий Тролль“ Ильи Лагутенко. Его особняк находился в Биг-Рок (между Малибу и Лос-Анджелесом), музыкант владеет им с 2018 год», — передает «Октагон». Известно, что Лагутенко приобрел жилье за 2,8 миллиона долларов. Причем большую часть суммы музыкант взял в кредит, а именно — 2,3 миллиона.  По данным на 10 января уже большая часть элитного поселка Биг-Рок в Лос-Анджелесе сгорела. Дом Ильи Лагутенко находился под угрозой уничтожения на тот момент. Спустя два дня уже почти полностью все дома были объяты огнем. Пожары вспыхнули еще 7 января. ЧП спровоцировала засуха, а затем ситуация усугубилась ветром. Сообщалось о более 20 погибших, передает RT. По одной из версий, пожары в Калифорнии могли начаться из-за новогодних фейерверков, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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