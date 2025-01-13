Изрезавшую двоих детей мать похоронят в Екатеринбурге

13 января 2025 в 19:07 Размер текста - 17 +

Дата похорон (если они будут) пока неизвестна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой Жительницу Красноуральска (Свердловская область) Наталью С., которая изрезала двоих детей и покончила с собой, похоронят в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщила ее знакомая. «Ее похоронят рядом с родителями на кладбище в Екатеринбурге», — сказала собеседница агентства. Оперативно связаться с родными Натальи не удалось. По данным источника URA.RU в ритуальной сфере, женщину могут кремировать. Третий собеседник добавил, что 14 января близкие Натальи приедут в столицу Урала. Новость по теме Что известно о семье из Красноуральска, где мать изрезала детей и покончила с собой Наталья покончила с собой ночью 10 января на улице 40 лет Октября. Перед этим она ранила сына (семь лет) и дочь (девять лет). Те смогли спастись — выбежали из квартиры и дошли до соседей. Их увезли в больницу в Екатеринбург. По слухам, перед трагедией у Натальи был некий тяжелый телефонный разговор. Знакомая предположила, что женщина могла разговаривать с семейной парой, которая живет в этом же доме (туда же прибежали дети после ЧП). «Наташа очень хорошо с ними общалась, они дружили. Летом вместе ездили отдыхать на Юг, а потом что-то случилось. Они перестали общаться. Этот Новый год пара встретила без Натальи. Хотя до этого они регулярно ходили друг к другу в гости. Наташа их детей называла родными внуками. Есть версия, что у Натальи якобы были чувства к мужу — любовный треугольник. Может, на этой почве и перестали общаться», — поделилась версией собеседница URA.RU. Комментариев от пары нет, 11 января они отказались общаться с журналистом агентства. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницу Красноуральска (Свердловская область) Наталью С., которая изрезала двоих детей и покончила с собой, похоронят в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщила ее знакомая. «Ее похоронят рядом с родителями на кладбище в Екатеринбурге», — сказала собеседница агентства. Оперативно связаться с родными Натальи не удалось. По данным источника URA.RU в ритуальной сфере, женщину могут кремировать. Третий собеседник добавил, что 14 января близкие Натальи приедут в столицу Урала. Наталья покончила с собой ночью 10 января на улице 40 лет Октября. Перед этим она ранила сына (семь лет) и дочь (девять лет). Те смогли спастись — выбежали из квартиры и дошли до соседей. Их увезли в больницу в Екатеринбург. По слухам, перед трагедией у Натальи был некий тяжелый телефонный разговор. Знакомая предположила, что женщина могла разговаривать с семейной парой, которая живет в этом же доме (туда же прибежали дети после ЧП). «Наташа очень хорошо с ними общалась, они дружили. Летом вместе ездили отдыхать на Юг, а потом что-то случилось. Они перестали общаться. Этот Новый год пара встретила без Натальи. Хотя до этого они регулярно ходили друг к другу в гости. Наташа их детей называла родными внуками. Есть версия, что у Натальи якобы были чувства к мужу — любовный треугольник. Может, на этой почве и перестали общаться», — поделилась версией собеседница URA.RU. Комментариев от пары нет, 11 января они отказались общаться с журналистом агентства. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.