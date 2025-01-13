Изрезавшую двоих детей мать похоронят в Екатеринбурге

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Вахта Памяти-2022. Челябинск, траур, гвоздики, цветы, похороны, рука
Дата похорон (если они будут) пока неизвестна Фото:
новость из сюжета
В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой

Жительницу Красноуральска (Свердловская область) Наталью С., которая изрезала двоих детей и покончила с собой, похоронят в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщила ее знакомая.

«Ее похоронят рядом с родителями на кладбище в Екатеринбурге», — сказала собеседница агентства. Оперативно связаться с родными Натальи не удалось. По данным источника URA.RU в ритуальной сфере, женщину могут кремировать. Третий собеседник добавил, что 14 января близкие Натальи приедут в столицу Урала.

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Наталья покончила с собой ночью 10 января на улице 40 лет Октября. Перед этим она ранила сына (семь лет) и дочь (девять лет). Те смогли спастись — выбежали из квартиры и дошли до соседей. Их увезли в больницу в Екатеринбург. По слухам, перед трагедией у Натальи был некий тяжелый телефонный разговор. Знакомая предположила, что женщина могла разговаривать с семейной парой, которая живет в этом же доме (туда же прибежали дети после ЧП).

«Наташа очень хорошо с ними общалась, они дружили. Летом вместе ездили отдыхать на Юг, а потом что-то случилось. Они перестали общаться. Этот Новый год пара встретила без Натальи. Хотя до этого они регулярно ходили друг к другу в гости. Наташа их детей называла родными внуками. Есть версия, что у Натальи якобы были чувства к мужу — любовный треугольник. Может, на этой почве и перестали общаться», — поделилась версией собеседница URA.RU. Комментариев от пары нет, 11 января они отказались общаться с журналистом агентства. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Жительницу Красноуральска (Свердловская область) Наталью С., которая изрезала двоих детей и покончила с собой, похоронят в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщила ее знакомая. «Ее похоронят рядом с родителями на кладбище в Екатеринбурге», — сказала собеседница агентства. Оперативно связаться с родными Натальи не удалось. По данным источника URA.RU в ритуальной сфере, женщину могут кремировать. Третий собеседник добавил, что 14 января близкие Натальи приедут в столицу Урала. Наталья покончила с собой ночью 10 января на улице 40 лет Октября. Перед этим она ранила сына (семь лет) и дочь (девять лет). Те смогли спастись — выбежали из квартиры и дошли до соседей. Их увезли в больницу в Екатеринбург. По слухам, перед трагедией у Натальи был некий тяжелый телефонный разговор. Знакомая предположила, что женщина могла разговаривать с семейной парой, которая живет в этом же доме (туда же прибежали дети после ЧП). «Наташа очень хорошо с ними общалась, они дружили. Летом вместе ездили отдыхать на Юг, а потом что-то случилось. Они перестали общаться. Этот Новый год пара встретила без Натальи. Хотя до этого они регулярно ходили друг к другу в гости. Наташа их детей называла родными внуками. Есть версия, что у Натальи якобы были чувства к мужу — любовный треугольник. Может, на этой почве и перестали общаться», — поделилась версией собеседница URA.RU. Комментариев от пары нет, 11 января они отказались общаться с журналистом агентства. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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