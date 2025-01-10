Что известно о семье из Красноуральска, где мать пыталась зарезать детей

Дело матери из Красноуральска, пытавшейся убить детей, могут закрыть

10 января 2025 в 17:55 Размер текста - 17 +

Уголовное дело могут прекратить из-за смерти Натальи С. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой Уголовное дело, возбужденное из-за попытки матери из Красноуральска (Свердловская область) зарезать своих детей, может быть прекращено, а в Екатеринбург на вертолете доставили малолетних сына и дочь 40-летней Натальи С., которая покончила с собой. Все, что известно о трагедии, в сбойке URA.RU. Как произошла резня В ночь на 10 января в одной из квартир дома по улице 40 лет Октября мать изрезала ножом своих детей. Соседи рассказывали URA.RU, что слышали детский плач, крики «мама, не надо», но подумали, что Наталья ставит укол детям. Женщина жила с семилетним сыном (ходил в садик) и девятилетней дочерью (училась в начальной школе). В квартире Натальи С. лежали пустые бутылки из-под пива Фото: СУ СКР по Свердловской области В момент преступления мать Наталья С. была пьяна, до резни она три часа пытала детей. «Она с 12 до трех часов ночи издевалась, руки им изрезала. Весь подъезд был в крови, дети туда выбежали. Дочка позже говорила, что мама выпила и сама с собой начала разговаривать», — рассказал собеседник агентства. В полицию заявил местный житель, который увидел пострадавшего мальчика у подъезда соседнего дома. Его старшая сестра также смогла выбраться из квартиры, но потеряла сознание в своем подъезде. Опять же, по рассказам соседей, ее вывел младший брат. По предположениям местных, перед трагедией женщина якобы с кем-то разговаривала по телефону. Изранив детей, она покончила с собой. «Сыщиками уголовного розыска под окнами пятиэтажки была найдена женщина, которая, как предварительно установлено, после причинения травм своим родным детям предпочла не оставаться в живых», — рассказал глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух малолетних. На месте происшествия работают криминалисты, в том числе из ГУ криминалистики СК России. Что известно о матери Матери Наталье С., покончившей с собой, 40 лет. Соседи рассказывали, что в Красноуральск она переехала только четыре года назад. С мужем развелась, он уехал на СВО, соседи его не видели. Семью называют обычной, мать пьяной не видели. Дети всегда были чисто и опрятно одеты, они ходили в кружки. Наталья время от времени возила дочь на занятия музыкой в другой город. А несколько дней назад женщину видели вместе с сыном — они возвращались домой из магазина. Всего у Натальи четверо детей: 19-летняя дочь живет самостоятельно, а 12-летняя — с отцом. Соседи говорят, что Наталья хорошо относилась к детям Фото: соцсети Натальи С. В последнее время женщина находилась в трудном материальном положении, только за отопление и горячую воду долг превышал 100 тысяч рублей, а были и другие. «По решению суда приставы вычитали из зарплаты часть суммы, и на руки она получала меньше минимального размера оплаты труда. В конце года ей отключали в квартире телевидение, вызывали на комиссию в УК. От других ресурсов ее не отключали, все же двое детей, а их отец на СВО», — рассказывал собеседник агентства. По словам одного из знакомых, в последние дни женщина была подавлена и почти ни с кем не общалась. «На работу после каникул не вышла, сославшись, что повредила ногу. Она и в самом деле ездила в травмпункт», — добавил собеседник. В целом соседи называли Наталью общительной. Соседи утверждают, что бывший муж семье не помогал. Более того, задолжал по алиментам порядка 1,5 млн рублей, а приставы вопросом якобы не занимались. Ей пытались помогать коллеги, оплачивали некоторые счета. Наталья работала санитаркой на местной ветстанции. Согласно данным из открытых источников информации, женщина была дважды судима в 2017 году: за кражу (материальный ущерб составил 10 тысяч рублей) и мошенничество (3000 рублей). Что известно о пострадавших детях Мальчику семь лет, а девочке — девять. Дочь Натальи С. занималась танцами и плаванием. «Они [брат с сестрой] очень ласковые, никогда не грубили. Но [мальчик], бывало, вел себя плохо», — рассказали две школьницы нашему корреспонденту. Девятилетняя девочка потеряла сознание в подъезде, спасаясь от мамы Фото: Илья Московец © URA.RU Летом мама возила детей в Сочи на отдых. Туда они добирались автостопом. По рассказам соседей, примерно год назад женщина оказалась в реабилитационном центре из-за пьянства, в это время дети были в социально-реабилитационном центре. После этого мама их без проблем забрала домой. Около 13:00 10 января вертолет с детьми вылетел в Екатеринбург, сейчас они находятся в больнице уральской столицы. Ребята в сознании. Девочка чувствует себя хуже, чем брат. У них на руках колото-резаные раны и психологический шок. По данным минздрава, степень тяжести здоровья детей оценивается как средняя. Они потеряли много крови. Пострадавших хотят передать ближайшим родственникам. Вопросом занимаются комиссия по делам несовершеннолетних и органы опеки. «В первую очередь рассматривается вариант, чтобы дети остались в семье. Детдом — крайний случай. Думаю, что родственники возьмут», — передает портал 66.ru слова детского омбудсмена по Свердловской области Игоря Морокова. Что происходит в доме, где случилась трагедия В дневное время 10 января корреспондент URA.RU заметил в подъезде дома как силовиков, так и подростков, которые фотографировали подъезд ради интереса. Следы крови остались у подъездов, в котором живут дети и возле того, куда они пришли спасаться; на балконе, около квартиры и даже на окнах подъезда. Что будет с уголовным делом Сейчас все обстоятельства выясняют следователи Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дело подлежит прекращению в связи со смертью Натальи С. Как рассказала URA.RU адвокат Юлия Бакун, в таком случае останавливается дальнейшее доказывание виновности, но подозрение или обвинение не снимается. «Безусловно, в случае возражений со стороны близких родственников обвиняемого о прекращении уголовного дела в связи с его смертью, орган предварительного расследования обязан продолжить предварительное расследование. В подобной ситуации родственники должны участвовать в расследовании для реализации права на судебную защиту чести и доброго имени умершего близкого родственника», — рассказала нам Бакун. Больше новостей о трагедии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело, возбужденное из-за попытки матери из Красноуральска (Свердловская область) зарезать своих детей, может быть прекращено, а в Екатеринбург на вертолете доставили малолетних сына и дочь 40-летней Натальи С., которая покончила с собой. Все, что известно о трагедии, в сбойке URA.RU. Как произошла резня В ночь на 10 января в одной из квартир дома по улице 40 лет Октября мать изрезала ножом своих детей. Соседи рассказывали URA.RU, что слышали детский плач, крики «мама, не надо», но подумали, что Наталья ставит укол детям. Женщина жила с семилетним сыном (ходил в садик) и девятилетней дочерью (училась в начальной школе). В момент преступления мать Наталья С. была пьяна, до резни она три часа пытала детей. «Она с 12 до трех часов ночи издевалась, руки им изрезала. Весь подъезд был в крови, дети туда выбежали. Дочка позже говорила, что мама выпила и сама с собой начала разговаривать», — рассказал собеседник агентства. В полицию заявил местный житель, который увидел пострадавшего мальчика у подъезда соседнего дома. Его старшая сестра также смогла выбраться из квартиры, но потеряла сознание в своем подъезде. Опять же, по рассказам соседей, ее вывел младший брат. По предположениям местных, перед трагедией женщина якобы с кем-то разговаривала по телефону. Изранив детей, она покончила с собой. «Сыщиками уголовного розыска под окнами пятиэтажки была найдена женщина, которая, как предварительно установлено, после причинения травм своим родным детям предпочла не оставаться в живых», — рассказал глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух малолетних. На месте происшествия работают криминалисты, в том числе из ГУ криминалистики СК России. Что известно о матери Матери Наталье С., покончившей с собой, 40 лет. Соседи рассказывали, что в Красноуральск она переехала только четыре года назад. С мужем развелась, он уехал на СВО, соседи его не видели. Семью называют обычной, мать пьяной не видели. Дети всегда были чисто и опрятно одеты, они ходили в кружки. Наталья время от времени возила дочь на занятия музыкой в другой город. А несколько дней назад женщину видели вместе с сыном — они возвращались домой из магазина. Всего у Натальи четверо детей: 19-летняя дочь живет самостоятельно, а 12-летняя — с отцом. В последнее время женщина находилась в трудном материальном положении, только за отопление и горячую воду долг превышал 100 тысяч рублей, а были и другие. «По решению суда приставы вычитали из зарплаты часть суммы, и на руки она получала меньше минимального размера оплаты труда. В конце года ей отключали в квартире телевидение, вызывали на комиссию в УК. От других ресурсов ее не отключали, все же двое детей, а их отец на СВО», — рассказывал собеседник агентства. По словам одного из знакомых, в последние дни женщина была подавлена и почти ни с кем не общалась. «На работу после каникул не вышла, сославшись, что повредила ногу. Она и в самом деле ездила в травмпункт», — добавил собеседник. В целом соседи называли Наталью общительной. Соседи утверждают, что бывший муж семье не помогал. Более того, задолжал по алиментам порядка 1,5 млн рублей, а приставы вопросом якобы не занимались. Ей пытались помогать коллеги, оплачивали некоторые счета. Наталья работала санитаркой на местной ветстанции. Согласно данным из открытых источников информации, женщина была дважды судима в 2017 году: за кражу (материальный ущерб составил 10 тысяч рублей) и мошенничество (3000 рублей). Что известно о пострадавших детях Мальчику семь лет, а девочке — девять. Дочь Натальи С. занималась танцами и плаванием. «Они [брат с сестрой] очень ласковые, никогда не грубили. Но [мальчик], бывало, вел себя плохо», — рассказали две школьницы нашему корреспонденту. Летом мама возила детей в Сочи на отдых. Туда они добирались автостопом. По рассказам соседей, примерно год назад женщина оказалась в реабилитационном центре из-за пьянства, в это время дети были в социально-реабилитационном центре. После этого мама их без проблем забрала домой. Около 13:00 10 января вертолет с детьми вылетел в Екатеринбург, сейчас они находятся в больнице уральской столицы. Ребята в сознании. Девочка чувствует себя хуже, чем брат. У них на руках колото-резаные раны и психологический шок. По данным минздрава, степень тяжести здоровья детей оценивается как средняя. Они потеряли много крови. Пострадавших хотят передать ближайшим родственникам. Вопросом занимаются комиссия по делам несовершеннолетних и органы опеки. «В первую очередь рассматривается вариант, чтобы дети остались в семье. Детдом — крайний случай. Думаю, что родственники возьмут», — передает портал 66.ru слова детского омбудсмена по Свердловской области Игоря Морокова. Что происходит в доме, где случилась трагедия В дневное время 10 января корреспондент URA.RU заметил в подъезде дома как силовиков, так и подростков, которые фотографировали подъезд ради интереса. Следы крови остались у подъездов, в котором живут дети и возле того, куда они пришли спасаться; на балконе, около квартиры и даже на окнах подъезда. Что будет с уголовным делом Дело подлежит прекращению в связи со смертью Натальи С. Как рассказала URA.RU адвокат Юлия Бакун, в таком случае останавливается дальнейшее доказывание виновности, но подозрение или обвинение не снимается. «Безусловно, в случае возражений со стороны близких родственников обвиняемого о прекращении уголовного дела в связи с его смертью, орган предварительного расследования обязан продолжить предварительное расследование. В подобной ситуации родственники должны участвовать в расследовании для реализации права на судебную защиту чести и доброго имени умершего близкого родственника», — рассказала нам Бакун. Больше новостей о трагедии — в сюжете URA.RU.