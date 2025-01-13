Чем закончился сериал «Ландыши.Такая нежная любовь»: финал и секреты съемок

Главный хит этого января — комедийно-музыкальная мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь» уже полностью вышел на платформе Wink. Сериал появился 1 января 2025 года и уже получил высокие оценки зрителей. Подробнее о том, чем закончилась эта история, о секретах съемок мелодрамы и ее главных актерах — в материале URA.RU.
О чем сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»
Семисерийный проект режиссера Александра Карпиловского вышел 1 января 2025 года. Он рассказывает о любви девушки из богатой семьи и простого провинциального парня. Катя Орлова (Ника Здорик), богатая наследница, выросшая в роскоши светского Лондона, сталкивается с неожиданными опасностями, связанными с наследством ее отца.
В поисках безопасности она решает бежать в провинцию — Вологду. В этом городке ее жизнь совершенно меняется, когда она встречает Лешу (Сергей Городничий) — простого парня из обычной семьи. Главная героиня проходит путь перевоспитания любовью и даже неожиданно для себя отправится в зону боевых действий. В финале зрителя ждет неожиданный поворот, который удивит трансформацией персонажей.
В картине также снялись Сергей Городничий («Цикады»), Ирина Паутова («Нулевой пациент»), Евгений Коряковский («ГДР») и Владимир Стержаков («Молодежка»).
Что показали в финальных сериях сериала
Последняя серия первого сезона сериала вышла 6 января 2025 года. Создатели решили завершить его на тревожной ноте. В заключительных эпизодах сериала Алексей пропал в зоне боевых действий. Перед Катей встал сложный выбор: получить развод и вернуться в Лондон к спокойной жизни или же отправиться в зону близ фронта в составе группы жен офицеров. Решение она принимает только в последний момент. К удивлению зрителей в финале сериала создатели оставили открытым исход событий.
Интересные факты
- В сериале много музыкальных сцен и прозвучит 45 песен. Они участвуют в развитии сюжета и интересно контрастируют с диалогами, поэтому смотрится сериал органично.
- Актриса Ника Здорик поет голосом певицы и блогера, участницы шоу «Голос» Анастасии Белявской, а Сергей Городничий — голосом Жени Трофимова.
- Композитором проекта и автором песен стал Женя Трофимов — фронтмен группы «Комната культуры», которую уже успели назвать открытием года. Для драмеди он написал пять композиций, в том числе главный саундтрек — «Вторая весна».
- Съемки сериала проходили в заснеженной Вологде. Продюсер Юрий Сапронов объяснил выбор локации тем, что зрители устали от столичных пейзажей.
- Актрисе Нике Здорик пришлось сниматься в мини-платье и шубе нараспашку в 30-градусный мороз.
Что известно об актерах сериала
Ника Здорик
Ника Здорик окончила Театральный институт имени Б. Щукина и сразу была принята в труппу Театра имени Моссовета. Ранее она снималась в «Атэль-Матэль», «Сны отеля Москва», «Завербованный», «Гардемарины 1787. Война», «Хор» «Там, где цветет полынь».
Сергей Городничий
Впервые появился на театральной сцене в таких пьесах, как «Калека с острова Инишмаан» и «Жизнь в розовом свете». В 2018 году стал частью труппы Большого драматического театра имени Товстоногова. В 2016 году впервые снялся в кино, сыграв молодого главного героя в фильме «Пьяная фирма». За последующие годы появился в таких проектах, как «Один», «Гроза» и «Лимитчицы». Особый успех пришел в 2023 году с ролью Вадима Денисова в драме Евгения Стычкина «Цикады».
Рейтинги, отзывы и продолжение сериала
На данный момент рейтинг сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» на Wink составляет 9,5 балла из 10 возможных. Зрители на форумах высоко оценили финальные серии. Многие отмечают, что сериал держал в напряжении до последней минуты и сумел удивить неожиданным финалом.
Создатели проекта пока не делали официальных заявлений о съемках второго сезона. Однако, учитывая высокие рейтинги, положительные отзывы зрителей, и открытый финал первого сезона можно предположить, что сериал получит продолжение.
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