Белый дом: Киеву придется снизить призывной возраст до 18 лет

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Украине придется снизить призывной возраст, чтобы восполнить потери в рядах ВСУ
Украине придется снизить призывной возраст, чтобы восполнить потери в рядах ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине придется принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он добавил, что это необходимо сделать из-за нехватки живой силы в рядах украинской армии. 

«В конечном счете это то суверенное решение, которое предстоит принять Украине. Однако мы были предельно ясны, в том числе, в публичном поле, что живая сила является предметом острого беспокойства и Украине нужно это решить», — сообщил Салливан в интервью Bloomberg. Он также отметил, что ситуация с дефицитом солдат в рядах ВСУ особенно обострилась в прошлом году. 

Ранее советник нового президента США Дональда Трампа Майк Уолтц также выразил мнение о необходимости снижения призывного возраста на Украине с 25 до 18 лет. В интервью ABC он отметил, что это могло бы позволить мобилизовать сотни тысяч новых солдат, тем самым улучшить ситуацию на фронте. В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ уже заявили, что решение о снижении призывного возраста будет принято в ближайшие дни. 

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Украине придется принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он добавил, что это необходимо сделать из-за нехватки живой силы в рядах украинской армии.  «В конечном счете это то суверенное решение, которое предстоит принять Украине. Однако мы были предельно ясны, в том числе, в публичном поле, что живая сила является предметом острого беспокойства и Украине нужно это решить», — сообщил Салливан в интервью Bloomberg. Он также отметил, что ситуация с дефицитом солдат в рядах ВСУ особенно обострилась в прошлом году.  Ранее советник нового президента США Дональда Трампа Майк Уолтц также выразил мнение о необходимости снижения призывного возраста на Украине с 25 до 18 лет. В интервью ABC он отметил, что это могло бы позволить мобилизовать сотни тысяч новых солдат, тем самым улучшить ситуацию на фронте. В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ уже заявили, что решение о снижении призывного возраста будет принято в ближайшие дни. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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