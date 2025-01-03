Страны Восточной Европы, имеющие границы с Украиной, готовятся к приему новых волн беженцев, которые отказываются участвовать в боевых действиях. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. Там отметили, что это связано с грядущим решением президента Украины Владимира Зеленского о понижении призывного возраста для мобилизации.
«Граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев <...> Вашингтон потребовал от „президента“ Владимира Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Решение <...> будет принято в ближайшее время», — сообщает пресс-бюро. Там добавили, что украинцы столкнутся с реальной угрозой быть отправленными на фронт, поэтому решат покинуть страну.
По информации СВР, в странах Восточной Европы преобладает мнение, что население территорий, находящихся под управлением Киева, готово пойти на любые меры, чтобы избавиться от власти украинского правительства, которое, променяло их благополучие на поддержку со стороны западных стран. На Западе признают, что Россия не собирается отступать, отмечает пресс-бюро.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предъявил Европе ультиматум, согласно которому он отказывается организовывать возвращение украинских беженцев. Зеленский утверждает, что это невыгодно. Он предложил вернуть граждан в обмен на поставки систем противовоздушной обороны.
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