В ближайшие дни избранный президент США Дональд Трамп созвонится с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения конфликта на Украине. Об этом заявил его советник по нацбезопасности Майк Уолц. Он также призвал киевский режим снизить призывной возраст до 18 лет. Главное о спецоперации на 12 января — в материале URA.RU.
Трамп позвонит Путину «в ближайшие дни»
Уолц заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться «в ближайшие дни или недели». По его словам, одновременно сейчас также идет подготовка к встрече двух политиков. Уолц отметил, что разговор будет касаться ситуации на Украине.
Мнение Трампа по поводу взятых ВС РФ территорий
По словам Уолца, Трамп считает идею «вытеснить» Россию с взятых территорий невыполнимой задачей. Он отметил, что такую позицию начинают разделять и другие мировые лидеры.
Помимо этого, он также подчеркнул, что прекращение огня должно стать первым шагом к мирному решению. Он выразил надежду на то, что такие меры могут быть реализованы в ближайшее время, что могло бы открыть возможности для диалога между Украиной и Россией.
Советник Трампа призвал снизить мобилизационный возраст на Украине
Майк Уолц считает, что на Украине следует снизить минимальный призывной возраст с 25 до 18 лет. В интервью ABC он отметил, что это могло бы позволить мобилизовать сотни тысяч новых солдат, тем самым улучшить ситуацию на фронте.
ВС РФ уничтожили терминал связи Starlink ВСУ
Российские военнослужащие из группировки «Север» уничтожили спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области, об этом сообщили в Минобороны РФ. Терминал был обнаружен с помощью воздушной разведки, после чего оператор боевого беспилотника точным попаданием его уничтожил, передает Life.ru.
ВСУ не достигли целей в курской авантюре
Военный эксперт Евгений Норин заявил, что украинские войска не достигли значимых целей, и их попытки вторгнуться в Курскую область обернулись обрушением фронта в Донбассе. Он отметил, что ВСУ продолжат попытки атаковать российские позиции, но проблемы на фронте будут только усугубляться.
ВС РФ освободили Янтарное и Калиново
Российские военные силы освободили населенные пункты Калиново в Харьковской области и Янтарное в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны РФ. Это произошло в результате активных наступательных действий группировки «Юг».
Бои за Покровск решат судьбу ДНР
Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВС РФ постепенно продвигаются в ДНР, о чем свидетельствует освобождение населенных пунктов Шевченково и Янтарное. Он предположил, что бои за Покровск могут стать решающими в битве за республику, поскольку наступление продолжается и может привести к контролю над всей ДНР.
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