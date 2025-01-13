У полыхающего в Туле военного госпиталя полностью обрушилась крыша: что известно о пациентах

В Туле произошел пожар в военном госпитале, который принадлежит 39-му Отдельному медицинскому отряду Воздушно-десантных войск. В результате возгорания полностью обрушилась крыша здания. Срочники, проходившие там лечение, были эвакуированы и переведены в другие медучреждения. Подробнее — в материале URA.RU.
Причина возгорания
Одной из причин пожара в военном госпитале могла стать неисправность электропроводки. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Меляев.
Какая часть здания пострадала
Согласно информации telegram-канала «112», площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Сейчас на месте работают 65 сотрудников МЧС и 22 единицы техники. Они уже более пяти часов пытаются ликвидировать возгорание. Как сообщает издание «Тульские новости», со здания госпиталя, где начался пожар, обрушился шпиль. Огонь уже распространился на весь третий этаж, чердак и крышу здания.
Куда перевели военных
Военнослужащие, проходившие лечение в тульском военном госпитале, были переведены в другие медицинские учреждения, сообщил Миляев. По его словам, для эвакуации срочников был предоставлен отдельный транспорт. В результате возгорания жертв и пострадавших нет, всего из здания было выведено более 50 человек, подытожил он.
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