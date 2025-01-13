В Пентагоне заявили об успехах ВС РФ на поле боя: главное об СВО за 13 января

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил успехи российских войск на востоке Украины. В Кремле осудили попытку ВСУ атаковать компрессорную станцию «Русская». Киев приостановил добычу угля на шахте в Покровске из-за приближения ВС РФ. Главное о спецоперации на Украине за 13 января — в материале URA.RU.
В Пентагоне заявили об успехах ВС РФ на поле боя
Патрик Райдер признал, что российская армия добилась «некоторых дополнительных успехов» на фронте за время украинского конфликта. По его словам, особенно успехи заметны в восточной части страны.
В Кремле отреагировали на попытку ВСУ атаковать станцию «Русская»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка ВСУ атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае является продолжением «линии энергетического терроризма» Киева под кураторством США. Он охарактеризовал эту атаку как новое звено в цепи диверсий, представляющее опасность для потребителей в Европе, и указал, что бенефициарами являются США, которые увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки по завышенным ценам.
Экс-глава МИД Украины отговорил сына идти на фронт
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что еле отговорил своего 18-летнего сына Егора от службы в ВСУ, хотя тот хотел идти на фронт. В конечном итоге семья решила, что важнее продолжить обучение сына в Лондоне. Кулеба отметил, что его сын был бы рад снижению возраста мобилизации, так как ему 18 лет и он ходит на военные курсы, передает Пятый канал. Позже мэр Тбилиси Каха Каладзе указал, что Кулеба отговорил сына идти на фронт, но требовал этого от Грузии.
Спецназ «Ахмат» и ВКС проводят зачистку на Белгородском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» совместно с подразделениями Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожают позиции украинских сил на Белгородском направлении. В своем telegram-канале он опубликовал видео, на котором видно как российский танк Т-64 и авиация работают по укреплениям ВСУ в лесах.
ВС РФ продвинулись в Сумской области
В Сумской области Украины российские войска продвинулись как с восточного, так и с западного фланга, заняв территорию возле села Журавка и продвинувшись у села Проходы. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок. Он отметил, что продолжение наступления в сторону Юнаковки может привести к риску окружения ВСУ в Курской области.
В Киеве заметили военную технику с российскими флагами
В Киеве, в районе Дарница, жители заметили российский флаг и военную технику. Издание Страна.ua предполагает, что это связано со съемками фильма на военную тематику.
Украина приостановила добычу угля в Покровске из-за приближения ВС РФ
Украина приостановила добычу угля на главной в стране шахте в Покровске (ДНР) из-за угрозы наступления российских войск, передает Reuters. Эта шахта является ключевым объектом для металлургической отрасли, ежегодно добывая миллионы тонн коксующегося угля, значительная часть которого поставляется на европейские рынки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.