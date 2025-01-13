В конгрессе США подготовили законопроект для покупки Гренландии

Республиканские союзники избранного президента США Дональда Трампа в Палате представителей предпринимают усилия для обеспечения поддержки законопроекта, который разрешит переговоры о покупке Гренландии. Об этом сообщается в копии законопроекта, которая была распространена среди соавторов.
«Законопроект называется „Сделаем Гренландию снова великой“», — поделились информацией представители республиканской партии США Энди Оглс и Диана Харшбаргер, передает Reuters. По данным Fox News Digital, документ насчитал десять соавторов.
Большинство жителей Гренландии выступили в поддержку идеи вхождения острова в состав США, свидетельствуют данные исследования, проведенного американской неправительственной организацией Patriot Polling. Опрос был осуществлен в период с 6 по 11 января и охватил 416 гренландцев.
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