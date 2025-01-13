13 января 2025

В конгрессе США подготовили законопроект для покупки Гренландии

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Законопроект называется «Сделаем Гренландию снова великой»
Законопроект называется «Сделаем Гренландию снова великой» Фото:

Республиканские союзники избранного президента США Дональда Трампа в Палате представителей предпринимают усилия для обеспечения поддержки законопроекта, который разрешит переговоры о покупке Гренландии. Об этом сообщается в копии законопроекта, которая была распространена среди соавторов.

«Законопроект называется „Сделаем Гренландию снова великой“», — поделились информацией представители республиканской партии США Энди Оглс и Диана Харшбаргер, передает Reuters. По данным Fox News Digital, документ насчитал десять соавторов.

Большинство жителей Гренландии выступили в поддержку идеи вхождения острова в состав США, свидетельствуют данные исследования, проведенного американской неправительственной организацией Patriot Polling. Опрос был осуществлен в период с 6 по 11 января и охватил 416 гренландцев.

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Республиканские союзники избранного президента США Дональда Трампа в Палате представителей предпринимают усилия для обеспечения поддержки законопроекта, который разрешит переговоры о покупке Гренландии. Об этом сообщается в копии законопроекта, которая была распространена среди соавторов. «Законопроект называется „Сделаем Гренландию снова великой“», — поделились информацией представители республиканской партии США Энди Оглс и Диана Харшбаргер, передает Reuters. По данным Fox News Digital, документ насчитал десять соавторов. Большинство жителей Гренландии выступили в поддержку идеи вхождения острова в состав США, свидетельствуют данные исследования, проведенного американской неправительственной организацией Patriot Polling. Опрос был осуществлен в период с 6 по 11 января и охватил 416 гренландцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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