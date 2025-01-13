Большинство жителей Гренландии поддержали присоединение к США

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В Гренландии посчитали предложение Трампа о присоединении острова к США заманчивым
В Гренландии посчитали предложение Трампа о присоединении острова к США заманчивым Фото:

Большинство жителей Гренландии выразили поддержку идее присоединения острова к Соединенным Штатам Америки. Это следует из результатов опроса, проведенного американской неправительственной организацией Patriot Polling. Исследование было проведено с 6 по 11 января среди 416 гренландцев.

«Опрос показал, что значительное большинство жителей Гренландии поддерживают присоединение к Соединенным Штатам», — сообщили в Patriot Polling. По данным опроса, 57,3% опрошенных поддерживают идею присоединения к США, в то время как 37,4% выступают против, а 5,3% затруднились с ответом.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет присоединить к Штатам Гренландии. Республиканец подчеркнул важность острова для национальной безопасности и защиты «свободного мира», включая угрозы от Китая и России.

Лидеры Гренландии изъявили желание побеседовать с избранным президентом США. Там заявили о готовности говорить с Трампом о ее продаже.

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Большинство жителей Гренландии выразили поддержку идее присоединения острова к Соединенным Штатам Америки. Это следует из результатов опроса, проведенного американской неправительственной организацией Patriot Polling. Исследование было проведено с 6 по 11 января среди 416 гренландцев. «Опрос показал, что значительное большинство жителей Гренландии поддерживают присоединение к Соединенным Штатам», — сообщили в Patriot Polling. По данным опроса, 57,3% опрошенных поддерживают идею присоединения к США, в то время как 37,4% выступают против, а 5,3% затруднились с ответом. Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет присоединить к Штатам Гренландии. Республиканец подчеркнул важность острова для национальной безопасности и защиты «свободного мира», включая угрозы от Китая и России. Лидеры Гренландии изъявили желание побеседовать с избранным президентом США. Там заявили о готовности говорить с Трампом о ее продаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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